Dünya devinden Türkiye hamlesi! Sevindiren karar

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde küresel tedarik zincirinde yaşanan değişim sonrası "tedarik avantajı ve esnekliği" özelliğiyle öne çıkan Türkiye, "yakın tedarik" yaklaşımı benimseyen Almanya merkezli Hugo Boss'un da yeni yatırımlarının adresi oldu.

Kovid-19, küresel tedarik zincirinde değişimleri beraberinde getirirken, Uzak Doğu ülkelerinden tedarik sağlayan birçok Avrupalı şirket, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedarik için Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneldi. Şirketler, bu doğrultuda yatırımlarının rotasını da Türkiye'nin başını çektiği ülkelere çevirdi.

Gıda, ilaç, mobilya, elektronik ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok uluslararası şirket, coğrafi konumu, güçlü lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücü gibi özellikleriyle öne çıkan Türkiye'ye yeni yatırım planlarını açıklarken, söz konusu şirketler arasında Türkiye'de 1999 yılından bu yana üretim yapan Almanya'nın dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss da bulunuyor.

AA muhabirinin Hugo Boss yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak 1999 yılından bu yana İzmir'de kendi üretim tesisini işleten Hugo Boss'un Türkiye'deki fabrikasında 3 bin 600 civarında çalışanı bulunuyor.

- İZMİR'DEKİ ÜRETİM TESİSİ, ÖZELLİKLE AVRUPA PAZARLARINDA REKABET AVANTAJI SAĞLIYOR

Hugo Boss, 2022 sonuna kadar üretim, tedarik zinciri, insan kaynakları ve üretim yönetimi gibi birçok farklı alanda 1.000'e yakın yeni iş yaratmayı planlıyor.

Tedarik zincirinin çeviklik ve esnekliğine büyük önem veren şirkete, İzmir'deki üretim tesisi, özellikle Avrupa pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor.

Avrupa, Hugo Boss için kilit bir pazar olurken, şirketin toplam satışlarının yüzde 60'ı Avrupa'da gerçekleşiyor. Buna karşın şirket, bugün itibarıyla global ürün tedarikinin yüzde 40'ından fazlasını EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinden karşılıyor. Dolayısıyla pazarlara halihazırda yakın olan şirkete salgın dönemi boyunca yardımcı olan bu durum, gelecek yıllarda da önemini sürdürecek.

- ŞİRKET, GELECEK DÖNEMDE YAKIN TEDARİK YAKLAŞIMINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEK

Bu arada, yakın tedarik kavramı, sektörün uzun süredir üzerinde durduğu bir uygulama olurken, kapasite sıkıntıları, global lojistik altyapısındaki darboğazlar ve global talepteki artıştan ötürü son aylarda bu kavramın popülaritesinin daha da arttığı belirtiliyor.

Hugo Boss'un İzmir fabrikasının genişletilmesi kararı, sadece son dönemde yaşanan tedarik zinciri sorunlarına cevap olarak alınmasa da bu durumun göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Hugo Boss, gelecek dönemde yakın tedarik yaklaşımını güçlendirerek sürdürecek.