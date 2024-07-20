Dünya devinden ''Türkiye'' kararı: Bize güven verdi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdem, Prime'ın 2020 Eylül'de Türkiye'deki müşterileriyle buluştuğunu ve Prime'a olan ilginin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnun olduklarını söyledi.

Erdem, "Prime üyelerimiz yıl boyunca ve Prime Day gibi özel kampanya dönemlerinde onlara sunduğumuz özel indirimler ve 'Çok Al Az Öde' gibi fırsatlardan faydalanabiliyorlar. Prime demek elbette ki hız da demek. 650 bine yakın ürünü, Prime üyelerine aralarında aynı gün, ertesi gün ve pazar günü teslimat seçeneklerinin de bulunduğu, ücretsiz ve hızlı kargo ile sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara'da ise öğlen saat 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Prime Gaming ile her ay yenilenen ücretsiz oyunlarla oyunseverleri de mutlu ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

- "PRİME DAY'E KATILAN SATICI ORANIMIZ YÜZDE 80 ARTTI"



Erdem, Prime Day'in, KOBİ'ler için de büyük fırsatlar sunan özel bir dönem olduğunu ve programın, mağazadaki satış ortaklarının satışlarının artmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Prime üyelerinin, genellikle Prime filtresini kullanarak arama yapma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Erdem, "Bu nedenle örneğin Türkiye'de Amazon Lojistik kullanan bir satıcıysanız ve ürünleriniz Prime etiketi ile gösteriliyorsa bunların daha fazla gösterim alması ve satışa dönüşme şansı daha da artıyor. Elbette Prime Day gibi büyük fırsat dönemlerinde bunun avantajlarını ayrıca görüyorsunuz. 2023'e oranla bu yıl Prime Day'e katılan satıcı oranımız yüzde 80 arttı. Geçen yıl ise Amazon Lojistik kullanan KOBİ'lerin Prime Day dönemindeki satışları 3 katına çıktı." şeklinde konuştu.

Erdem, "Amazon web sitesi Eylül 2018'de faaliyete başladı. O zamandan bu yana büyümemizden ve müşterilerin ilgisinden son derece memnunuz. Artan talep bize Türkiye'deki işimizi ölçeklendirme ve büyütme konusunda güven verdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hızlı ve güvenilir teslimat konusunda bir itibar oluşturduklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"2020'de Prime lansmanı ile müşterilerimize sunduğumuz değeri daha da ileri bir noktaya taşıdık. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz var ve planımız müşterilerimize mükemmel hizmet sunmaya, ürün seçkimizi artırmaya ve hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya devam etmek. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projeleri uygulamaya devam edeceğiz."

- "İLK YIL 9 ÜLKEDE PRİME DAY KUTLANIRKEN BUGÜN 24 ÜLKEDE KUTLANIYOR"



Geçen 10 yıl boyunca bu süreci geliştirerek Prime Day'i tüm dünyada heyecanla beklenen bir kampanya haline getirdiklerine dikkati çeken Erdem, "Öyle ki ilk yıl 9 ülkede Prime Day kutlanırken bugün 24 ülkede kutlanıyor. 2015 yılında toplamda 34,4 milyon ürün siparişi verilmişken geçtiğimiz yıl Prime üyelerimiz Prime Day döneminde 375 milyon sipariş verdi ve şirket tarihinde bir rekora imza atıldı." dedi.

Erdem, Türkiye'de ise Prime Day'i bu yıl 5. kez düzenlediklerinin altını çizerek, pek çok ülkede kampanya dönemi iki gün sürerken Türkiye'deki müşterileri için kampanya dönemini bir hafta uzattıklarını vurguladı.

Erdem, 2023'te Türkiye'nin en çok takip edilen içerik üreticileri arasından bir kadroyla birlikte çalıştıklarını ve 2024'te bu kadronun daha da genişlediğini belirtti.

Müşterilerinin alışveriş listelerine eklediği ürünlerle bu talepleri birleştirerek bu yıl en çok talep edilen indirimleri belirlediklerini ifade eden Erdem, toplanan indirim taleplerinin 1,7 milyona ulaştığını aktardı.