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Ekonomi

Dünya devinden Türkiye kararı: Üs yapacağız

Dünyanın en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Hipp, Türkiye bebek ürünleri pazarında 2030'a kadar lider olmak istiyor. Hipp CEO'su Stefan Hipp, 'Türkiye'yi üs olarak konumlandırmak istiyoruz.' dedi.

Akşam Gazetesi29 Temmuz 2024 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
Dünya devinden Türkiye kararı: Üs yapacağız
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2 milyar euro'luk cirosuyla dünyanın en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Alman Hipp, Türkiye bebek maması pazarında ikinci konumda yer alıyor. 2008'de Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan şirket, ülkemizde 2030'a kadar pazar lideri olmak istiyor.

STRATEJİK ÜLKE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin kendileri için stratejik ülkelerden bir tanesi olduğunu anlatan Hipp CEO'su Stefan Hipp, önümüzdeki yıllarda Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'ya ulaşmak için Türkiye'yi üs olarak konumlandırmak gibi bir planları olduğunu belirtti.

Hipp CEO'su Stefan Hipp

Türkiye'nin organik tarım için çok iyi bir altyapısı bulunduğunu ifade eden Hipp, "Türkiye'de ilk olarak 1999'da açtığımız tesislerimizle kayısı, elma, çeşitli sebze ve meyvelerle organik üretime başladık. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı sürdüremedik. Türkiye'de bitmiş atıştırmalık ürün konusuna gelecek olursak; orada başarılı bir yol kat ettik" dedi. Şu anda herhangi bir fabrika yatırımı gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Hipp, "Biberon dediğimiz bebek maması işinin tümünü biz Almanya'da üretiyoruz. Türkiye'ye yatırım konusunu uygun şartlar sağlandığında tekrar gündemimize alacağız" diye konuştu.

700-800 TÜRK TEDARİKÇİSİ VAR

Hipp'in dünyanın en büyük beşinci bebek ve çocuk ürünleri üreticisi olduğunu kaydeden Hipp Ülke Müdürü Mustafa Karık ise "Dünyanın en büyük organik hammadde işleyicisiyiz. Toplamda dünyada 8 bin tedarikçi ile anlaşmamız var. Türkiye'de ise anlaşmalı 700-800 tedarikçimiz var. Bunlar üzerinden hammadde ve ihracatı yapılıyor. Türkiye bebek maması pazarında ikinci sıradayız. 2030'a kadar pazar lideri olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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