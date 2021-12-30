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Ekonomi

Dünya devinden Türkiye kararı! Yatırımını büyütüyor

Hugo Boss moda grubu Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı. 'Bizim için büyük bir değişiklik' yorumuyla duyurulan yatırımda çalışan sayısı 3'te 1 artırılarak 1000 istihdama çıkarılacak. Hugo Boss Grubu, tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:52 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:52
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Dünyaca ünlü moda grubu Hugo Boss Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı. İzmir'de bulunan fabrikayı büyütme kararı alan Hugo Boss Grubu çalışan sayısını 1000'e çıkaracak.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK"

Grup Türkiye'deki yatırımını 3'te 1 oranında büyütmüş olacak. "Financial Times" CEO'su Daniel Grieder Perşembe günü yaptığı açıklamada, İzmir'deki fabrikanın genişletilmesi ve çalışan sayısının 1000, dolayısıyla üçte bir oranında artırılması gerektiğini söyledi. Grieder, "Gelecek stratejimiz, satıldıkları pazarlara yakın yerlerde daha da fazla giysi üretmek. Bu bizim için büyük bir değişiklik." dedi. Moda grubu Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.

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