Dünya devinden Türkiye'nin planına övgü: Para girişi var, rezerv birikiyor

Barclays Küresel Ekonomik Araştırma Başkanı Christian Keller, Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirterek, enflasyon ve para politikasının güven verdiğini ve yatırımı cazip kıldığını söyledi. Keller, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Davos'ta düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında, Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YUKARI YÖNLÜ ŞAŞIRTMA

Türkiye'nin ekonomik büyüme konusunda "yukarı yönlü şaşırtma" eğiliminde olduğunu dile getiren Keller, ekonominin dinamizminin genellikle beklentilerden daha iyi olduğunu söyledi.

Keller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonu düşürme planının devam ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonun bu yıl sürekli olarak düşeceğini görüyoruz. Merkez Bankası politikasını bu enflasyon patikasına göre ayarlıyor. Politika faizlerini ancak enflasyonun düştüğünü gördüğünde veya bunu net bir şekilde öngörebildiğinde değiştiriyor. Böylece olayların arkasından sürüklenmiyor ve yatırımcılar reel faizin belirli bir seviyede olacağına güvenebiliyor. Bu da yatırımı cazip kılıyor. Bence bu plan, oldukça iyi işledi. Türkiye'ye para girişi var, Merkez Bankası rezerv biriktirebiliyor ve aynı zamanda Türkiye ekonomisi rekabet açısından zarar görmüş görünmüyor."

Keller, uygulanan "istikrar programının" devam etmesi ve güvenilirliğin yeniden kazanılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Merkez Bankası güvenilirliğini geri kazanma konusunda iyi bir iş çıkarıyor." diye konuştu.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER VE TRUMP FAKTÖRÜ

Dünyada artan belirsizliklere işaret eden Keller, "Türkiye, belirsizlikle başa çıkma konusunda en iyi ülkelerden biri. Uzun zamandır da böyle. Ayrıca Türkiye şu an Avrupa, Çin veya Rusya gibi Trump'ın negatif odağında ve merkezde değil. Birçok yükselen piyasa ekonomisi, farklı taraflar arasındaki dengeyi doğru kurarlarsa bu süreçten iyi çıkabilir. Ayrıca eğer Avrupa şimdi silkinip daha fazla yatırım yapar ve ekonomisi biraz daha büyürse, Türkiye bundan da fayda sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Christian Keller, son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye büyük yansımaları olduğunu belirterek, "Jeopolitik hakkında konuşmak her zaman ilginçti ama artık çok sonuç doğuruyor ve gerçek bir etkisi var." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Davos'ta yapacağı konuşmanın küresel piyasalar ve nihayetinde reel ekonomi için oldukça belirleyici olacağını dile getiren Keller, Trump'ın mesajlarını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Keller, Trump'ın Grönland konusunda daha fazla saldırganlaşmamasını beklediğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Muhtemelen ABD iç ekonomisinden ve satın alma gücüne yönelik uygulayacağı politikalardan söz edebilir. Davos'ta olduğumuz için yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya davet ederek ABD ekonomisi için çok güçlü bir tablo çizmeye çalışacaktır. Zaten küresel şirketlerin üst yöneticileriyle de toplantısı var. Bence onun taktiği hep aynı, yatırımcılara 'Gelin, ABD'ye yatırım yaparsanız her şey yolunda olur, yapmazsanız sizi gümrük vergileriyle üzerim' diyor. Yani 'havuç ve sopa' taktiği. Geçen yıl Davos'a sadece video konferans yoluyla bağlandığında da aynısı yapmıştı."

Keller, ABD ekonomisinin Trump'ın iddia ettiği kadar güçlü olmadığını ancak "dayanıklı" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

ABD ekonomisinde işsizliğin nispeten düşük seyrettiğini ve enflasyonun gümrük vergilerinden sonra korkulduğu kadar yükselmediğini anlatan Keller, ülke ekonomisinin büyümesinde biraz yavaşlama olabileceğini ancak büyümenin yüzde 2'nin üzerinde kalacağını öngördüklerini aktardı.

Barclays Küresel Ekonomik Araştırma Başkanı Keller, ABD ve Avrupa arasında Grönland geriliminin tırmanması ve Trump'ın açıkladığı yüzde 10'luk gümrük vergisinin 1 Şubat'ta uygulanmaya başlanması halinde Avrupalıların da misilleme yapma ihtimali bulunduğuna dikkati çekti.

Avrupa'nın daha önce yaklaşık 90 milyar dolarlık ABD malına vergi koyacaklarını duyurduğunu anımsatan Keller, şunları kaydetti:

"Tüm bu riskler, Avrupa ihracatına darbe vurur. Ancak bence asıl ilginç kısım, Avrupa'nın bunun ötesinde ne yapacağı. Daha birleşik politikalar izlemeye başlarlar mı? Pazarlarını daha fazla entegre ederler mi? Avrupa'nın hizmet sektörü ve sermaye piyasalarında hala birçok ticaret engeli var. Eğer bu durum, Avrupa'nın uzun süredir konuştuğu reformları nihayet yapması için tetikleyici olursa, sonuçta Avrupa için iyi bir sürece de dönüşebilir."

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Bu ülkeler arasında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya bulunuyor.