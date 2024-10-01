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Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye yatırım sinyali: Son basamaklara gelindi

Çinli otomobil otomobil üreticisi BYD'nin ardından bir dünya devi daha Türkiye'ye yatırım yapma sinyali verdi. Bakan Kacır, yine Çin merkezli otomotiv devi Chery'nin otomobil yatırımı için son basamaklara gelindiğini söyledi.

1 Ekim 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım sinyali: Son basamaklara gelindi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;

* Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.

* (BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

* (BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

* (Chery'nin otomobil yatırımı) Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

* Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.

  • türkiye yatırım
  • Chery

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