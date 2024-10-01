Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;
* Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.
* (BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.
* (BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.
* (Chery'nin otomobil yatırımı) Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.
* Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.