Dünya devine Türk CEO: Görevine başladı

Tufan Erginbilgiç, İngiliz otomobil devi Rolls-Royce'un CEO'su olarak görevine başladı. Erginbilgiç'in ataması, 24 Şubat 2022 tarihinde CEO'luk görevinden ayrılan Warren East'in yerine Temmuz 2022'de yapılmıştı.

İngiliz otomobil devi Rolls-Royce'un CEO'su olarak Temmuz 2022'de Warren East'in yerine atanan Tufan Erginbilgiç için Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tufan Erginbilgiç'i Rolls-Royce CEO'su olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarca yıllık mühendislik ve endüstri tecrübesiyle Tufan, yüksek performans ve sonuç sağlayan, kazanan ekiplerin kanıtlanmış bir lideridir" denildi.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Tufan Erginbilgiç, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1989'da Ohio State Üniversitesi'nde ekonomi üzerine doktora eğitimini tamamladı. 1990-1997 yılları arasında Mobil Oil'da çalıştıktan sonra, BP'nin Avrupa Akaryakıt Satış & Lojistik Operasyonları Başkan Yardımcısı görevini Eylül 2006'ya kadar sürdürdü.

Aynı yıl BP'nin Madeni Yağlardan Sorumlu Dünya Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yılında Doğu Yarımküreden sorumlu Rafinaj ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve BP'nin ABD dışındaki tüm ülkelerdeki akaryakıt ve madeni yağ operasyonlarından sorumlu oldu.

Şubat 2014'te ise Küresel Akaryakıt Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Erginbilgiç, bu görevinde tüm dünyadaki Akaryakıt Değer Zincirleri, tüm Rafineriler, Global Yakıtlar ve Ticari Optimizasyon iş kollarının yönetimini üstlendi.

Erginbilgiç, 24 Şubat 2022'de istifa edeceğini açıklayan Rolls-Royce CEO'su Warren East'in yerini aldı. 1 Ocak 2023'te yeni görevine başlayacağı bildirildi.

Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere, ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Aynı zamanda Erginbilgiç, büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık fonu yöneten özel sermaye şirketi Global Infastructure Partners'ın (GIP) da ortağı.