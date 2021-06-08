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Ekonomi

Dünya devinin hilesi ortaya çıkarıldı

Fransa'da mahkeme, otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verdi.

AA08 Haziran 2021 Salı 23:37 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 23:38
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Renault'tan yapılan açıklamada, 2017'de başlatılan adli soruşturmada yargının, şirketin dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına hükmettiği belirtildi.

Şirketin suç işlemediği, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada, "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon avrosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon avroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon avroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

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