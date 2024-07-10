Dünya devinin kararını böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti

Çinli otomotiv firması BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de fabrika kuracak. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen imza törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu katıldı.

BYD'nin yeni yatırım için Türkiye'yi seçmesi, dış basında da geniş yankı buldu.

FRANCE 24: ÇİNLİ DEV TÜRKİYE'DE FABRİKA AÇACAK



Fransa'nın önde gelen haber kuruluşlarından France24, Çin'in elektrikli araç devi BYD'nin Türkiye'yi seçtiğini söyledi.

Söz konusu haberde; Fiat ve Renault gibi büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerin başında Türkiye'de fabrika açtığı ve daha sonra Ford, Toyota ve Hyundai gibi şirketlerin de Türkiye'yi seçtiği hatırlatıldı.

FİNANCİAL TİMES: BYD 1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYI KABUL ETTİ



İngiltere'nin saygın haber kuruluşlarından Financial Times'ın yayınladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretimini artırmayı ve yurtdışı büyümesini sürdürmeyi hedeflerken, Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Üretime 2026'nın sonunda başlaması ve yaklaşık 5 bin kişiye iş oluşturması bekleniyor.

Haberde, Warren Buffett destekli BYD'nin, Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olduğu; Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı şirketlerin de Türkiye'de üretim yaptığı belirtildi.

"ÇİN'İN BYD'Sİ TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ"



Japonya'nın köklü gazetelerinden Nikkei, BYD'nin Türkiye'yi Macaristan'ın ardından Avrupa'da 2. ihracat merkezi olarak seçtiğini yazdı.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:

Bu, Türkiye'de yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası olacak. Tesisin 2026 yılı sonundan önce üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türkiye; Toyota, Ford, Renault ve Hyundai gibi pek çok küresel markaya üretim ve ihracat üssü olarak ev sahipliği yapıyor.

SCMP: BYD, TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA AÇILACAK



Hong Kong merkezli South China Morning Post, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'ya açılmak için Türkiye'yi seçtiğini yazdı.

Gazete, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak fabrika sayesinde BYD'nin, Avrupa Birliği'ne erişiminin kolaylaşacağını söyledi.