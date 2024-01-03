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Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye açıklaması: Dinamikler TL lehine döndü

Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics ve İngiliz HSBC, Türkiye ekonomisi ve para politikasını değerlendirdi. HSBC dinamiklerin Türk Lirası lehine döndüğünü ifade etti.

3 Ocak 2024 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Dünya devlerinden Türkiye açıklaması: Dinamikler TL lehine döndü
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Yabancı kurumlar, Türkiye ekonomisi ve para politikasını değerlendirdi. Capital Economics, TCMB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ifade etti. HSBC ise dinamiklerin TL lehine döndüğünü vurguladı.

Türkiye'de 2023 yılın enflasyon rakamları netleşirken, yabancı kurumlardan da yeni yılın ilk raporları gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, aralık ayında enflasyonun yükselmesine rağmen TCMB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını bildirdi.

Capital Economics'ten Liam Peach, çekirdek enflasyonun düşük bir hızla yükseldiğini belirterek, fiyat baskılarında temel gevşemeye işaret ettiğini ifade etti.

Enflasyonun ocak ayında baz etkisi ve asgari ücretteki artış nedeniyle yükselebileceğini vurgulayan Peach, 2024 yılı sonunda yüzde 30'a kadar inebileceğini belirtti.

Kuruma göre TCMB, sadece bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyacak.

HSBC: TL İÇİN YENİ DÖNEM

HSBC, "Türk Lirası için yeni dönem" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, Türk Lirası'nın daha az kırılgan hale geleceği ifade edildi. Parasal sıkılaşmanın ekonomiyi kredi kanalları ile etkilemeye başladığı belirtildi. Kredilerin ve talebin yavaşlaması ile cari açığın azalmasının TL'yi daha güçlü hale getirdiği belirtildi.

Raporda,"TCMB'nin 2023 ortasından bu yana gerçekleştirdiği büyük faiz artışları nedeniyle dinamikler TL lehine dönmüştür" ifadesi kullanıldı.

Lira mevduatın çekiciliğinin yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte daha fazla artabileceği kaydedildi.

  • Capital Economics
  • HSBC
  • Türk lirası

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