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Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı! ''Ciddi ilgileri var''

Çinli otomobil firmalarının Türkiye'de üretim için ciddi ilgisinin olduğu öğrenildi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, 'Şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. Halihazırda fabrika yatırımı görüşmeleri yapan Skywell ön plana çıkarken, Chery ve MG adaylar arasında.' diye konuştu.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 08:51 - Güncelleme:
Dünya devlerinden Türkiye kararı! ''Ciddi ilgileri var''
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılı değerlendirmesi, yeni hedef ve beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Avrupa ile Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyeceğini ve güçlü bir otomotiv birikimine sahip olduğunu söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Saydam, Çinlilerin Türkiye'de üretim için ciddi ilgisi olduğunu dile getirdi.

Saydam, şu anda birden fazla Çinli firmayla görüştüklerine işaret ederek, halihazırda fabrika yatırımı görüşmeleri yapan Skywell'ın ön plana çıktığını, Chery ve MG'nin de adaylar arasında olduğunu söyledi.

Saydam, üye sayılarının 520'lere ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv tedarik sanayinin yüzde 85-90'ını temsil ediyoruz. Hedefimiz 2030'da dünyanın ilk 10 üreticisi arasına girmek. Bu noktada 34 ülkede 200'ün üzerinde yatırımımız var. Toyota da plug-in hibrit motorlu aracı imal ederken Türk tedarik sanayi kullanılıyor. Toyota, Avrupa'ya yönelik ürettiği aracın motorunu Türkiye'de üretiyorsa, bu otomotiv tedarik sanayimizin gücünü gösterir. Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur."

- "DÜNYADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR VE YENİ KURALLAR KOYULUYORSA, BİZ DE DİYORUZ Kİ İSTİKRARI TESİS EDELİM"

Özellikle ana sanayi yatırımı beklediklerini söyleyen Saydam, "Fakat ana sanayi ile tedarik sanayinin tekrar masaya oturması lazım. Nasıl otomotiv sektöründe kırıcı teknolojiler, dijital dönüşüm ve iş yapış tarzında bir dönüşüm varsa, sağlıklı ilerlememiz için 10 sene önce imzalanmış sözleşmelerin de değiştirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Saydam, finansman maliyetleri, ödeme vadeleri, işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri başta olmak üzere her şeyin değiştiğine işaret ederek, "Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni kurallar koyuluyorsa, biz de diyoruz ki istikrarı tesis edelim." dedi.

İç pazardaki durumla ilgili soruya da cevap veren Saydam, şunları söyledi:

"Bu konu, benim ihtisas, TAYSAD'ın da ana konusu değil ama satışlar 2023'te 1,2 milyon adeti geçtiyse demek ki bazı şeyleri doğru yaptık. Bu başarı bizi 4 sıra birden atlattı ve dünyada 14'üncü olduk. Bu kadar ambargo ve tedarik sorunu yaşayan İran gibi bizim de pazarı 1 milyonun üzerinde tutmamız lazım. O yüzden araç yapısındaki değişim gibi ÖTV ve MTV yapısının gözden geçirilmesi gerekiyor. Otomotiv sanayimiz, ekonomimiz ve ülkemiz için önemli."

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