AA 26 Kasım 2021 Cuma 11:10 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 11:26

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, ülkesinden önemli şirketlerin, Türkiye'de sağlık ve inşaat başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapmaya istekli olduğunu söyledi.

Ruch, Türkiye ile İsviçre arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsviçreli şirketlerin Türkiye'ye ilk olarak 1930 yılında yatırım yapmaya başladığını anlatan Ruch, "Bizim için Türkiye her zaman önemli bir ekonomik ortak oldu" dedi.

Türkiye'deki yatırımcılar arasında İsviçre'nin 6. sırada olduğunu belirten Ruch, dolayısıyla ülkesinin, Türkiye'de büyük bir yatırımcı olduğunun altını çizdi.

Ruch, Türkiye'de yatırım yapılabilecek yüksek potansiyelli alanlara da dikkati çekerek, "Bunlardan ilki sağlık, diğeri de büyük inşaat projeleri. İsviçre şirketleri ile Türk müteahhitler arasında çok güzel iş birliği örnekleri var. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu alanda umut verici iş birlikleri söz konusu. Hem Türkiye'de hem İsviçre'de bu tür projelerin olmasını bekliyoruz. Altyapı dendiğinde akla Türkiye geliyor. İsviçre şirketleri de bu bağlamda Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya çok istekli. Türkiye'deki dinamizmi görmek bizi oldukça etkiliyor." diye konuştu.

- "YENİ YATIRIMLAR OLABİLİR"

Yabancı yatırımcıların bir ülkede yatırım yapmadan önce baktığı ilk şeyin istikrar olduğunu vurgulayan Ruch, hukuki çerçeve, hukukun üstünlüğü ve yargı sistemlerinin de yatırım kararları alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Çin'deki yatırımların Avrupa'ya kaydığına dair "hikayelerin" gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ruch, "Geçen hafta İsviçreli yatırımcılarla Çin piyasası konusunu konuştum. Çin piyasasının hala çok karlı olduğunu söylediler. Fakat Türkiye'de yeni yatırımlar olabilir. Çünkü ulaştırma ve taşıma fiyatları çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU ÇOK ÖNEMLİ"

Ruch, Türkiye'nin uzun vadeli incelemesi yapıldığında ilgilerini çeken bir diğer hususun jeopolitik konum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır oldukça önemli bir noktada. Ayrıca Türkiye'nin nüfusu da çok önemli. Türkiye'de oldukça genç, yetenekli ve becerikli büyük bir girişimciler havuzu var. Türkiye'deki görevim esnasında, ülkemdeki muhtemel yatırımcıları bu konulardan haberdar etmek isterim. İsviçre'deki muhtemel yatırımcıların Türkiye'ye gelip burayı görmesini isterim. Buradaki inovasyon ve özellikle yüksek teknoloji alanını keşfetsinler. Çünkü Türkiye'de genç girişimcilerle tanıştım, çoğu zaten çok başarılı. Yüksek teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanında başka fırsatların olabileceğini düşünüyoruz. Bunlar hem bizim şirketlerimiz hem de Türkiye için çok karlı olabilir."