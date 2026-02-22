Dünya devlerinin dahil olmak istediği projede imzalar atılıyor: Türkiye'ye ve liderliğine inanıyoruz

Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın Başkanı Muhammed Abunayyan, AA muhabirine, Sivas ve Karaman Taşeli'de kurulacak toplam 2 gigavatlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için atılan imzaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında yapılan söz konusu hükümetler arası anlaşmaya dayandığını ve ilk fazı oluşturduğunu dile getirdi.

Acwa'nın uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirten Abunayyan, 2017'de Kırıkkale'de hayata geçirdikleri ilk projelerinin yaklaşık 1 gigavat kurulu güce ve 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip, doğal gazdan elektrik üretimine dayalı bir santral olduğunu ifade etti.

Abunayyan, güçlü ekonomi, strateji ve vizyona sahip Türkiye'de farklı alanlardaki büyümenin sürekli elektrik talebi yarattığını, yapay zekanın ise bu talebi daha da artıracağına dikkati çekerek, "Bu kapsamda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisi harika ve çok iddialı bir strateji. Türkiye, bu yıldan 2035'e kadar 80 gigavatlık kapasite artışı yapacak. İmzalanan iki proje ise bu hedefin başlangıcı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

- "GELECEK YIL PROJENİN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın göreve gelmesinden bu yana enerji sektöründe önemli değişimlerin hayata geçirildiğini gözlemlediklerini vurgulayan Abunayyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmeler, Acwa olarak Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma konusunda bizi cesaretlendirdi. Projenin inşaatı, gerekli izinler, çevresel etki değerlendirme çalışmaları ve diğer süreçlerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Bu hazırlık aşamasının yaklaşık bir yıl sürmesi öngörülüyor. Finansal kapanışın ardından gelecek yıl projenin inşaatına başlayacağız. 2028 başında 2 gigavatın ilk elektriğini sisteme vereceğiz, 2028 içinde ise tamamının üretimini gerçekleştireceğiz. Bu son derece önemli, çok hızlı ilerleyen bir proje."

Abunayyan, projenin, Türkiye'deki en rekabetçi fiyatı sunacağını belirterek, "Türünün tek örneği olacak. En verimli teknoloji ve çözüm olacak. Aynı zamanda yerel içerik de sağlayacak. Yerli katkının, Türkiye'nin stratejisinin çok önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu konuda, oldukça tanınmış ve son derece profesyonel Türk yüklenicilerle ve daha fazla teknoloji ve entegrasyon getirecek diğer yüklenicilerle çalışıyoruz." dedi.

Gençlerin yetiştirilmesi ve eğitilmesinin önemine dikkati çeken Abunayyan, insan kaynağının geliştirilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu olduğunu, Bakan Bayraktar'ın da maliyet ve teknolojiden ödün vermeden, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak bu konu üzerinde durduğunu anlattı.

- "BİRÇOK FİNANS KURULUŞU BU PROJELERİN ARKASINDA OLACAK"

Abunayyan, Türkiye için en iyi çözümü sunmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Acwa olarak bugün dünya genelinde inşaat ve işletme halindeki yaklaşık 60 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinden edindiğimiz deneyimi Türkiye'ye taşıyoruz. Bunu, Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar elektrik üretiminde yüzde 50 yenilenebilir enerji payı hedefi doğrultusunda yürüttüğü enerji dönüşüm programında elde edilen başarıyla gerçekleştiriyoruz. Teknolojimizi, inşaat ve işletme bilgimizi Türkiye'ye getiriyoruz. Bunu Türkiye'deki meslektaşlarımız ve gençlerimizle birlikte yerelleştirmek istiyoruz. Amacımız, sonraki projelerimizin insanlar ve ülke açısından daha da iyi olması."

Projenin finansmanına ilişkin de konuşan Abunayyan, Türkiye'nin ekonomik ve finansal açıdan iyi bir konumda olduğu, kredi notundaki iyileşmenin finans kuruluşlarını Türkiye'deki projelere daha istekli yaklaşmaya teşvik ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Abunayyan, projelerin Türkiye'nin enerji sektörüne rekabet gücü kazandıracağına vurgulayarak, "Birçok finans kuruluşu bu projelerin arkasında olacak ve hayata geçmesini sağlayacak. Bu nedenle finansal kapanışı 2027 yılında gerçekleştireceğiz ve duyuracağız. Türkiye ekonomisine büyük bir güven duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarına da çok güveniyoruz. Bu projelere katılmak istiyorlar." diye konuştu.

- "PROJE, TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLENDİRECEK"

Acwa Başkanı Abunayyan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında toplam 5 gigavatlık yenilenebilir enerji yatırımını öngören hükümetler arası anlaşmanın 3 gigavatlık ikinci fazına ilişkin imzaların bu yıl Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'de atılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Bayraktar ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Abunayyan, şöyle devam etti:

"Yeni projeler güneş ve rüzgar enerjisi ile depolamanın karışımı olacak. Bu 3 gigavatlık kapasiteyi depolama ile birlikte görmek istiyoruz. 2 gigavatlık proje için de depolamayı düşünüyoruz. COP31, anlaşmanın Türkiye ve Suudi Arabistan hükümetlerinin desteği ve onayıyla imzalanması için en uygun fırsat olacak. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman Al-Suud da olacak. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın, ekonomi ve enerjide sahip olduğumuz bu ilişkinin sadece sözle kalmayıp hayata geçirildiğini tüm dünyaya göstermek için COP31'den daha iyi fırsat bulamayız. İki ülke arasındaki anlaşmanın toplam tutarı yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bu, Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlendirecek ve enerji sektöründe çok daha yakın bir ortaklık kurmamızı sağlayacak."

- "TÜRKİYE'YE VE LİDERLİĞİNE İNANIYORUZ"

Abunayyan, Türkiye'nin yalnızca küresel bir enerji merkezi potansiyeline sahip olmakla kalmayıp, Asya ile Avrupa arasında önemli bir konumda da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye enerji dönüşümüne de yön veren ülkelerden ve COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu, Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. Türkiye, çok kısa bir sürede yaklaşık 40 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesini hayata geçirdi ve bunun üzerine 80 gigavat daha ekleyecek. Çin ve Hindistan dışında birkaç ülke bunu başardı. Bu bölgede gerçekten büyük yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olacak sadece iki ülke var: Türkiye ve Suudi Arabistan. Neden? Çünkü liderlik. Her iki ülkede de güçlü liderlere sahibiz. Aynı zamanda bu stratejileri, Acwa gibi güvenilir ortaklarla hayata geçiren enerji bakanlarımız var."

Acwa olarak Türkiye'ye ve liderliğine inandıklarını belirten Abunayyan, "Türkiye'nin, hizmet ve ürün tedarikinde dünyaya gerçekten çok önemli bir ülke olacağına ve daha iyi bir gelecek hedefleyen bu yeni ekonominin çok önemli bir parçası olacağına inanıyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'DE YENİ ENERJİ ALANLARINA DA ODAKLANIYORUZ"

Abunayyan, Acwa'nın Türkiye'de yeşil hidrojen alanını da değerlendirdiğine değinerek, "Türkiye yenilenebilir kaynaklar bakımından çok şanslı bir ülke. Yerel tüketimin yanı sıra Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç duyulan karbonsuzlaşmada güçlü bir merkez olabilir. Karbonsuzlaşmayı yalnızca yeşil elektrikle gerçekleştiremezsiniz, yeşil hidrojene de ihtiyaç var." diye konuştu.

Acwa'nın suyun tuzdan arındırılması alanında lider konumda olduğunu da vurgulayan Abunayyan, bazı bölgelerde bu konuda Türkiye'de çalışabileceklerini söyledi.

Abunayyan, Türkiye'de farklı alanlara daha fazla yatırım yapmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Yenilenebilir ve konvansiyonel enerjinin yanı sıra yeşil hidrojen ve karbonsuzlaşma gibi yeni enerji alanlarına da odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.