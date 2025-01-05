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Ekonomi

Dünya ekonomisinde Türkiye şahlanmaya hazır: 2025 oranı verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te dünya ekonomisinde Türkiye'nin ihracat potansiyelini yükselteceğine ilişkin olumlu gelişmelerin olacağının müjdesini verdi. Ticaret ortaklarında büyüme hızının nispi olarak artmasının tahmin edildiğini belirten Yılmaz, beklenen gelişmelerin ithalat üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacağını, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacağını bildirdi.

AA5 Ocak 2025 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Dünya ekonomisinde Türkiye şahlanmaya hazır: 2025 oranı verildi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 2025'te uluslararası kuruluşların tahminlerinden hareketle dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ORAN 2,4'E YÜKSELECEK

Ticaret ortaklarında büyüme hızının nispi olarak artmasının, 2024'te yüzde 2 olan oranın 2025'te yüzde 2,4'e yükselmesinin, emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesinin beklendiğini belirten Yılmaz, "Bu gelişmeler, ihracat potansiyelimizi yükseltecek, ithalatımız üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacak, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, ABD ile Çin arasında yaşanabilecek ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin ise başlıca belirsizlik unsurları olarak öne çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Politikalarımızı hayata geçirirken bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

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