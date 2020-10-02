AA 02 Ekim 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:39

Oyo eyaleti valisi Seyi Makinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Shell Nigeria Gas ile gaz boru hattı kurulması noktasında anlaşmaya vardıkları bilgisini paylaştı.



Makinde, "Ülkenin güneybatısındaki Oyo eyaletinde inşa edilmesi planlanan boru hattı ile ülke ekonomisi kalkınmasının olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor." dedi.

Shell Nigeria Gas ile Oyo eyaleti valiliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile inşa edilecek boru hattı Shell tarafından 15 yıl kullanıldıktan sonra Nijerya makamlarına devredilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke ekonomisinin olumsuz etkilendiğini aktaran Makinde, atılan bu adım ile birçok kişiye istihdam alanı açılacağını kaydetti.

Afrika'nın batısındaki Nijerya, kıtanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya, 5 trilyon metreküpü aşan doğalgaz rezerviyle de dünyada 9. sırada geliyor ve Afrika’da Türkiye için Cezayir’den sonraki doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor.