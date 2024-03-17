Dünya ordularının yaralarını sarıp 29 ülkede ihracata ulaştı

Fora Grup Savunma Teknolojileri Kurucu Ortağı Yusuf Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında ortağı Melih Aktaş ile 2 kişi olarak kurdukları şirketin yaklaşık 200 kişinin çalıştığı bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Başlangıçta yurt dışından ürünler ithal ederek savunma ve güvenlikle ilgili kurumlara mal ve hizmet sunarken belli bir aşamadan sonra artık üretmeleri gerektiğine karar verdiklerini vurgulayan Aydın, böylece yerli ürünler üretmeye ve ihraç etmeye başladıklarını ifade etti.

Sahip oldukları kapasiteyle ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini, kapasitelerinin ihracata müsaade etmediğini anlatan Aydın, 2021'de halen faaliyet gösterdikleri tesise gelerek, öncelikle kapasite ve çalışan sayısını artırdıklarını, ihracat potansiyeline kavuştuklarını belirtti.

Aydın; askeri medikal, askeri tekstil, kriminal inceleme malzemesi, muhafaza ve taşıma çözümleri ve özel operasyon malzemesi ihtiyaçlarını karşılayan bir proje yönetim şirketi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında 2019'da 33'üncü, 2020 yılında ise 22'nci sırada yer aldıklarına işaret eden Aydın, büyümelerini sürdürdüklerini ve tekrar bu listeye girmeyi amaçladıklarını vurguladı.

- HER TİMDE, BÖLÜKTE, TUGAYDA



Yusuf Aydın, ürünlerinin yüzde 90'ının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu, hemen hemen her timde, bölükte, tugayda ürünlerinin yer aldığını söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

"Askeri medikal alanda iyi bir üreticiyiz. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük kapasiteli firmasıyız. Dünyadaki 4-5 büyük üreticiden biri olduk bu anlamda. Ürünlerimiz her yaralanan askerimizin yanında açılıyor, kullanılıyor. Pek çoğunda hayatta kalmalarını sağladı. Kanama durdurucu turnikeler, sedyeler, ilk yardım çantaları, temel ve ileri seviye acil müdahale çantaları ürettik, teslim ettik. Komando teçhizatıyla ilgili teslim ettiğimiz sırt çantalarımız, sedyeler, taktik suluklar, taktik-optik malzemeler mevcut. Yaklaşık 700'e yakın proje tamamladık sıfır hatayla. Bunların yüzde 90'ı da Mehmetçiğin, polisin, jandarmanın ve diğer savunmayla ilgili birimlerimizin kullanımında. Bugüne kadar en ufak bir olumsuzu geri dönüşümüz olmadı ve memnuniyetle de kullanılıyorlar."

- İHRACAT KAPISI AZERBAYCAN İLE AÇILDI



Aydın, yaklaşık 2,5 yıl önce ilk ihracatı Azerbaycan'a yaptıklarını ve son 2 yılda ürünlerinin 29 ülkede kullanılır hale geldiğini bildirdi.

İhracat faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aydın, şunları kaydetti:

"Japonya ordusunda kullanılan ürünlerimiz var. Finlandiya'dan Nijerya'ya, ABD'den Çin'e geniş bir coğrafyada, tabiri caizse Adriyatik'ten Çin'e, İskandinav ülkelerinden Güney Afrika'ya kadar 29 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Bunu çok kısa zamanda ve çok çeşitli ürün yelpazesiyle başardık. En az 90-100 kalem farklı ürünü yönetiyoruz. Çok çeşitli, önemli kısmı NATO ülkesi olan ordulara bu ürünleri teslim ediyoruz. Agresif şekilde ihracat odaklı büyümeye devam ediyoruz.

İlk 8-9 yıl yurt dışından getirip satıyorduk. Artık üreterek büyümemiz gerektiğini, yurt dışına satarak döviz getirici işlemler yapmamız gerektiğini düşündük. Sonucunda da yaptığımız işle gurur duyar hale geldik. Bu kadar geniş coğrafyada ürünlerimizin kullanılıyor olması, talebin her geçen gün artıyor olması, bizi fazlasıyla mutlu ediyor."

- İHRACATIN PAYI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI



Kısa sürede ihracatta yakaladıkları başarının, işlerini severek yapmalarından kaynaklandığını vurgulayan Yusuf Aydın, ürünlerinin sınır birliğindeki bir Kırgız askerinin üzerinde olmasının, Japonya'da kullanılmasının, ABD ve İskandinav ülkelerine ihracat yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ürünlerinin şehit ve gazilerin neredeyse tamamı için kullanıldığına işaret eden Aydın, "Onların hayatına dokunuyor olmak, onların belki yaşama tutunmalarını sağlıyor olmak bizi motive ediyor. Bu motivasyonla da her gün daha fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Kamuoyuyla paylaştığımız, paylaşamadığımız pek çok proje var yürüyen ve bunların sonucunda mutlaka daha fazla askerimizin, polisimizin hayatını kurtarıyor olacağız." dedi.

Yurt dışındaki fuarlara kendi ürünleriyle katılmanın, farklı ülkelerde distribütör ya da temsilcilerinin olmasının da motive edici olduğunu dile getiren Aydın, bu motivasyonla büyümeye, kapasitelerini artırmaya devam edeceklerini kaydetti. Aydın, "İstiyoruz ki 200 çalışanla değil de 400 çalışanla bunları yapalım. 29 ülke değil de 59 ülke olsun." diye konuştu.

Yusuf Aydın, başlangıçta yüzde 2-3'lerde olan cirodaki ihracat payının, bu faaliyetler sonunda yüzde 50'nin üzerine çıktığını bildirdi.

ABD'li firmaların hakimiyetindeki bir alanda dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaçları karşılamak için önemli bir boşluğu doldurduklarına dikkati çeken Aydın, üretim gücü ve kaliteleriyle ABD'de tercih edildiklerini kaydetti. Aydın, "Zor bir şey çünkü özellikle askeri medikalin çıkış noktası orası. Sadece ABD de değil, Çin'e de ihracat yapıyoruz ki bu normalde hayatın olağan akışına ters bir durum. Çünkü Çin bütün dünyanın bu yönde ihtiyacını karşılarken biz oraya ihraç ediyoruz ürünlerimizi." ifadelerini kullandı.