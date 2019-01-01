Dünya şahitlik etti

Türkiye’nin havaalanı konusundaki en büyük yatırımı olan İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı inşaatına başlandığı mayıs 2015’ten yaklaşık üç buçuk yıl sonra 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yan sıra birçok ülkenin devlet ve meclis başkanları ile bakanlarının da katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Başkan Erdoğan, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının adını “Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik” diyerek açıkladı.

İLK UÇUŞLAR BAŞLADI

İstanbul Havalimanı’nın birinci fazının açılışının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın tüm etaplarının 2028’e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, “Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Havalimanının yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon Euro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152 milyon Euro olmak üzere, 32.4 milyar Euro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor” dedi. Havalimanında 6 pist, 2 milyon metrekare kapalı alan, kargo ve genel havacılık terminalleri bulunuyor. İlk uçuşların Ankara, Azerbaycan ve KKTC’ye yapıldığı havalimanından İzmir, Trabzon ve Adana’ya da Türk Hava Yolları tarafından düzenli seferler başladı.