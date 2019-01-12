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Dünya savunma ligine yeni Türk aday

Savunma sanayisindeki ciroların dikkate alınarak yapılan dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, ROKETSAN ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yer alıyor.

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Bu listeye şimdi HAVELSAN da girecek. Şirket 2018’deki başarılı performansıyla dikkati çekti.  

DAHA DA İYİ OLACAK

Bu performansını bu yıl daha da yukarıya çekmeyi hedefleyen şirket, gözünü dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine dikti. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 2018’de HAVELSAN’ın hemen hemen bütün hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi. 

Geçmiş 10 yılın ortalamalarıyla kıyasladıklarında geçen yıl çok önemli aşama kaydettiklerini dile getiren Atalay,  “Yıllık ciromuz 150 milyon dolarlar mertebesindeyken 2018’de 250 milyon dolar ciroya ulaştık. Yıllık yeni iş alma ortalamamız 200-250 milyon dolarken 2018’de 400 milyon dolar civarında yeni iş aldık. Mevcut siparişlerin büyüklüğü 500-600 milyon dolarken 2018’de 1 milyar dolar mertebesine ulaştık. Planladığımız, hedeflediğimiz tırmanışın ilk pik noktası. Esas hedefimiz 2019’da dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına girmek” dedi. 

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