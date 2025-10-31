İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0822
  • EURO
    48,6928
  • ALTIN
    5442.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye dünya turizm liginde 4. sırada... Bakan Ersoy: Ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 arttı
Ekonomi

Türkiye dünya turizm liginde 4. sırada... Bakan Ersoy: Ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 arttı

2025 Yılı Turizm İstatistikleri III. Çeyrek Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 1,6 arttı. İlk 9 ayda 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti.' ifadelerini kullandı.

AA31 Ekim 2025 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Türkiye dünya turizm liginde 4. sırada... Bakan Ersoy: Ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 arttı
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Yılı Turizm İstatistikleri III. Çeyrek Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

İlk 9 ayda 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti.

İsrail-İran savaşı biter bitmez, Turizm Geliştirme Ajansımız ile birlikte çok yoğun tanıtım kampanyalarını hayata geçirdik ve bu kampanyalar sonrasında Eylül-Ekim verilerine de bunların olumlu yansımalarını gördük.

Tüm dünyayı hedef turizm kaynak pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım yaptık.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.