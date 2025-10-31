Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Yılı Turizm İstatistikleri III. Çeyrek Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

İlk 9 ayda 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti.

İsrail-İran savaşı biter bitmez, Turizm Geliştirme Ajansımız ile birlikte çok yoğun tanıtım kampanyalarını hayata geçirdik ve bu kampanyalar sonrasında Eylül-Ekim verilerine de bunların olumlu yansımalarını gördük.

Tüm dünyayı hedef turizm kaynak pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım yaptık.