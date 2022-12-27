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Ekonomi

Dünyaca ünlü doğal gaz kuruluşu teyit etti! Türkiye rekora koşuyor: Tam 1 trilyon metreküp

Bugün açıklanan yeni doğal gaz keşfiyle 710 milyar metreküpe ulaşan Karadeniz doğal gazı hakkında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) açıklamada bulundu. TPAO, petrol ve doğal gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşu DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında toplam 1 trilyon metreküp tahmini yerinde gaz miktarını onaylandığını bildirdi.

Star Gazetesi27 Aralık 2022 Salı 00:30 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü doğal gaz kuruluşu teyit etti! Türkiye rekora koşuyor: Tam 1 trilyon metreküp
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan Karadeniz ultra derin deniz hidrokarbon aramaları kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusu ile keyfedilen Sakarya Gaz Sahası ve 4 Haziran 2021 tarihinde Amasra-1 kuyusu ile keşfedilen Amasra sahasında toplam 540 milyar metreküp üretilebilir rezerv hesaplanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

TOPLAM 1 TRİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ

Tüm bu rezerv tahmin çalışmalının bağımsız bir firma tarafından değerlendirilmesi için TPAO, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi ile 14 Aralık 2021 tarihinde yaptığı anlaşma kapsamında Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarının rezerv değerlendirmesi için bağımsız bir çalışma başlatıldı.

Sakarya Projesi tarafından hazırlanan ve rezerv hesaplanan üç boyutlu dijital rezervuar model baz alınarak oluşturulan saha geliştirme planı, DeMac'In detaylı incelemesine sunuldu. DeMac değerlendirmeleri neticesinde Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında "yerinde gaz" ve "üretilebilir rezerv" miktarlarını resmi olarak raporladı.

Yapılan tüm bu değerlendirmeler sonucunda, saha bazlı geliştirme planı ve ekonomik modelin yanı sıra Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarında toplam 1 Trilyon metreküp tahmini yerinde gaz miktar DeMac tarafından onaylandı. Amasra sahasında açılması planlanan tespit kuyuları ile yerinde gaz miktarının yukarı yönde güncellenmesi öngörülüyor.

Star Gazetesi

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