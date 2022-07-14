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Ekonomi

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks: Türkiye patlama yapabilir

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için şartların fazlasıyla var olduğunu belirterek, gelişmekte olan ülkeler arasında patlama yapmasının muhtemel olduğuna vurgu yaptı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
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Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Brooks, paylaştığı grafikle beraber Türkiye'nin emsallerine göre son 5 yılda ihracat hacimlerinde büyük bir gelişme yaşadığına dikkat çekerek, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım:

"TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.

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