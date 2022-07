Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Brooks, paylaştığı grafikle beraber Türkiye'nin emsallerine göre son 5 yılda ihracat hacimlerinde büyük bir gelişme yaşadığına dikkat çekerek, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım:

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.

In the last 5 years, Turkey has seen a boom in export volumes unlike any other EM (red). So conditions for Turkey to do well in the global economy - most obviously huge export competitiveness - are very much there. All that's needed is macro stability and Turkey will boom... pic.twitter.com/zapyNVrSaV