25 Aralık 2020 Cuma 17:24 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 17:24

Sadece 13 ülkenin dahil olduğu Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na Türkiye’nin katılması, sanat dünyasından da destek buldu. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) öncülüğünde gerçekleşen işbirliği, dijitalleşme ve sanayi 4.0 alanında Türkiye’yi merkez ülke yapacak. Bu sayede, dijital dönüşüm alanında dünyanın en ileri bilgi düzeyi, teknolojisi ve fırsatları ülkemize gelecek.

NTV'nin derlediği habere göre, işbirliği ile ilgili bir video mesajı gönderen ünlü müzisyen ve Black Eyed Peas gurubunun kurucusu will.i.am, MESS Başkanı Özgür Burak Akkol ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na vizyonları nedeniyle teşekkür etti. Türkiye’nin bu ağa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren will.i.am, teknolojinin iyilik için kullanılması gerektiğini vurguladı. Will.i.am, teknoloji kullanımında şeffaflık ve adil erişimin önemine dikkat çektiği video mesajında şunları söyledi:

“Türkiye’deki Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin açılışına tanık olmaktan çok büyük bir heyecan duyuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MESS ekiplerini, Türkiye’deki yeni merkezin kuruluşuna öncülük ettikleri için kutluyorum. Geleceği planlarken, teknolojinin iş dünyası, hükümet ve halka eşit derecede fayda sağlaması gerektiğini unutmayın. Çocukları 5-6 yaşlarında teknoloji kavramları ile tanıştırmak da öncelikli amaçlarınızdan biri olmalı. Çünkü yarının işlerini yaratacak ve icat edecek olanlar bu çocuklardır. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nı bir kez daha kutluyor, ülkenizi ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum.”

Toplumsal fayda yaratan teknolojik girişimleri destekleyen, aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu’nun Yapay Zeka Konseyi Üyesi olan will.i.am bu amaçla küresel çapta çalışmalar yürütüyor. Dünya Ekonomik Forumu Yapay Zeka Konseyi, yapay zeka teknolojilerinin insanlığa fayda sağlayacak şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

TÜRKİYE 13 ÜLKE ARASINDA

Metal sektörünün yaklaşık 250 lider şirketini temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) platform üyeliğine kabul edilen dünyanın ilk işveren sendikası oldu. MESS üyeleri bu işbirliği ile sanayide dijital dönüşüm için dünyanın en geniş ve nitelikli ekosisteminden faydalanma olanağına kavuştu. MESS, Ocak 2020’de Davos’da imzalanan anlaşma ile WEF iş birliğini bir üst seviyeye taşıyarak WEF Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na (Centre for the Fourth Industrial Revolution Network, C4IR) katılmıştı. MESS, Türkiye’yi ve üyelerini sadece 13 ülkenin dahil olduğu bu ağda temsil ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan bu iş birliği ile MESS, dijital dönüşüm konusunda üstlendiği rolü global arenaya taşıyor.

MESS bünyesinde bulunan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde teknolojinin adaptasyonu ve yönetişimi ile ilgili en ileri çalışmalar yapılıyor. Bu alanda dünyanın mükemmeliyet merkezi konumunda bulunan ağ ile sadece fikir geliştirilmiyor, bu fikirleri uygulamak ve adapte etmek için de projeler üretiliyor.