Dünyada bir ilk: Ağaç kullanmadan mobilya ürettiler

TRT Haber 14 Eylül 2021 Salı 16:08 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 16:08

Sandalyeler, koltuklar, mobilya takımları...

Her biri ağaç ürünü kullanılmadan yapıldı. Böylece binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Bir Türk mobilya firması, dünyada bir ilki gerçekleştirdi, 'ağaçsız mobilya' üretimine geçti. Plastik atık ve bor madeni kullanılarak yapılan yeni üretim metodunun dünya patentini aldılar. Şirket CEO'su Burhan Gül, üretim metodunu anlattı.

"Biz bu üretim metoduyla doğada atık olarak bulunan plastikleri ülkemizin milli değeri olan bor madeniyle birlikte özel bir karışım elde ederek çok sağlam gövdeli, hatta kırılmaz sağlamlıkta bir gövde elde ettik, bunu geliştirdik."

AĞAÇ TÜKETİMİNİN AZALTILMASINI HEDEFLİYOR



Ağaçsız üretilen her bir koltuk takımı için 100 kilogramlık plastik atık kullanılıyor. Atıklar, böylece mobilyalarda yeniden hayat buluyor.

Türk mühendisler tarafından, Manisa'daki üretim tesislerinde geliştirilen proje, mobilyacılık sektöründe ağaç tüketiminin azaltılmasını hedefliyor. Sürdürülebilir bir çevrecilik anlayışının uygulanabileceğini ortaya koyuyor.