Dünyada bir ilk! Türkiye farkını ortaya koydu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji, bilgi transferi, üreticiye pazar şartlarına uyumluluk ve son kullanıcıya kalite güvencesi sağlayan TSE, belgelendirme programlarına bir yenisini daha ekledi.

TSE, kurum ve kuruluşlarda yeniliği teşvik eden, mevcut yenilik performansını değerlendiren, iş sürekliliğini sağlayan ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve oluşturan "TS EN ISO 56002 Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetim Sistemi Standardı" kapsamında Yenilikçilik Yönetim Sistemi belgelendirmesini başlattı.

Yapılan tetkiklerin ardından SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, gerekli şartları sağlayınca söz konusu standart kapsamında belgelendirildi. SOCAR'ın belgesini 9. AR-GE ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni için İzmir'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

Varank burada yaptığı konuşmada, AR-GE ile inovasyonu kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak gördüklerini vurguladı.

Hedeflerinin teknolojiyi ithal eden Türkiye'den, yüksek teknolojinin yapısına sahip bir Türkiye'ye hızlı bir geçiş yapabilmek olduğuna işaret eden Varank, "Endüstride İnovasyon Yönetim Sistemi belgelendirmesini dünyada ilk alan firma ve bu belgelendirmeyi ilk kez dünyada yapan kuruluş Türkiye'den. TSE bu belgeyi düzenledi. İlk alan kuruluş da SOCAR oldu. İnovasyona verdiği önem için kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, daha sonra Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi'ni SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev'e takdim etti.

- PROGRAM KARLILIK VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de belgelendirme modelinin uygulandığı kurum ve kuruluşlara sağladığı faydalara değinerek, şunları kaydetti:

"Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgelendirme Programı uygulandığı kurum ve kuruluşlarda belirsizliği yönetme becerisinin artmasına katkı veriyor. Program, artan büyüme, gelirler, karlılık ve rekabet gücünü yükseltiyor. Sürekli iyileştirme, süreç yeniliği veya organizasyonel yenilik olarak tanımladığımız program aynı zamanda, daha az maliyet, artan üretkenlik ve kaynak verimliliğini sağlıyor, kullanıcıların, müşterilerin ve ilgili tarafların memnuniyetini artırıyor. Somut önlemlerle bir yenilikçilik kültürünün geliştirilmesini öneren Yönetim Sistemi, kuruluşun itibarı ve marka değerinin artışına katkı veriyor, yönetmelikler ve diğer ilgili gereklilikleri de kolaylaştırıyor."