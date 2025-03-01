Uraloğlu, Yalova'da üretilen feribota ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk tersanelerinin artık yalnızca kendi filosunu değil, dünya denizciliğini de şekillendiren projelere imza attığını aktardı.

Türkiye'nin çevre dostu ve yenilikçi gemilerle küresel pazarda güçlü bir oyuncu olmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, 2021'de Norveç'e ihraç edilen feribotun 143 metre uzunluğu, 600 yolcu, 200 otomobil ve 24 tır taşıma kapasitesiyle kendi sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.

Uraloğlu, tamamen Lityum ION bataryalarla çalışan feribotun çevreci yapısıyla karbon salınımını yüzde 80 azalttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcu feribotları arasında 4,3 megavatla en yüksek batarya kapasiteli araçlardan biri olan taşıt, yolcu indirme-bindirme esnasında hızlı şarj olabilme özelliğine sahip. Bu sayede operasyonel verimlilik maksimum seviyeye çıkarıldı. Yalova'da imal edilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu, Oslo Fiyordu'nda hizmet veriyor. Daha az yakıt tüketen, doğayı koruyan ve enerji verimliliğini artıran gemilerle dünya denizlerinde Türk mühendisliğinin imzasını görüyoruz. Denizcilikte geleceğin teknolojilerini yakından takip ederek, ülkemizin deniz taşımacılığındaki gücünü her geçen gün artırıyoruz. Türkiye, sürdürülebilir denizcilik hedeflerine hızla ilerliyor."

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