Dünyada çifte indirim Türkiye’de kandırmaca

Dünyayla beraber Türkiye’yi de saran alışveriş çılgınlığı başladı. Tüm dünyada yapılan indirimler ‘11.11’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi kampanyalarla kasım ayı boyunca sürüyor. Dünyada bir süredir uygulanan ve ‘gerçek indirimlerin’ yapıldığı kampanyalar Türkiye’de ise tüketiciyi suiistimale dönüştü. Bazı online alışveriş platformları ‘11.11’ indirimi diyerek 1 hafta öncekinden yüksek fiyatlar satış yaptılar. Bu durum tüketicilerin büyük tepkisine neden oldu. Alacağı ürünlerin fiyatlarını önceden kaydeden bazı tüketiciler, 11 Kasım saat 11.11’de indirim yapacaklarını duyuran üç büyük online alışveriş firması fiyat azaltmak yerine zam yaptıklarını görünce sosyal medyada büyük bir teşhir kampanyası başlattı.

YÜZDE 80 ALDATMACASI

Yüzde 80’e varan indirim yapacağını vaat eden firmaların zam yaptıklarını dile getiren tüketiciler sosyal medyada bu ürünleri tek tek teşhir etti. Bir internet firmasının indirimden önce 249 TL’ye sattığı sweatshirt, 11.11 kampanyasında 336 TL’ye satışa çıkarıldı. Yine bir başka şirketin indirim öncesinde 49 TL’ye sattığı kadın kazağı, 11.11 indiriminde ise 120 TL’den alıcı buldu. Bir başka firma da indirimden önce 2100 TL’ye sattığı cep telefonunu indirim ile 2300 TL’ye satışa çıkarttı, bir spor ayakkabı da yine indirimden önce 240 TL iken indirimden sonra 410 TL’ye yükseldi.

SUİSTİMAL VAR

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, dünyayla beraber Türkiye’yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarının çoğunun tüketicinin zaaflarını suiistimal ettiğini söyledi. Öte yandan ise Ağaoğlu, ‘Efsane Cuma’ olarak bilinen Kasım ayı indirimlerinin de aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi. Ağaoğlu, iki gündür devam eden kasım ayı indirimlerine dikkat çekerek çoğu mağazanın indirim dönemlerinde, önce ürünlerin fiyatını artırıp sonra indirim uygulayarak tüketiciyi aldattığını anlattı.

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