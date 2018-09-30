Dünyada en çok çayı Türkler içiyor 

Dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3.5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer aldı. Rapora göre, dünyada çay üretiminin arttığı, 4.52 milyon hektara ulaştığı belirtildi. Dünya kuru çay üretiminin ise yüzde 4.2 artarak 5.31 milyon ton olarak gerçekleştiği belirlendi. Raporda, dünya çay üretiminin yüzde 86’sının Asya’da, yüzde 11’inin Afrika’da ve yüzde 3’ünün ise diğer ülkelerde gerçekleştiğine yer verildi. Dünya çay üretiminde 2.270 milyon ton ile Çin’in birinci sırada olduğu kaydedildi. Türkiye ise 259 bin ton ile beşinci sırada yer aldı. Çay tüketiminin üretici ülkeler arasında yükseliş trendinin sürdüğünü ancak özellikle batılı ülkelerde bu oranın düşüş eğiliminde olduğuna yer verildi.