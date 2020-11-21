Dünyada eşi benzeri yok! 4,5 milyar lirayı devlet ödedi

21 Kasım 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:31

Birçok ülkede insanlar koronavirüs tedavisi için binlerce dolar harcarken Türkiye "sosyal devlet" anlayışıyla tedavide de farkını ortaya koyuyor. 2021'in ilk aylarında uygulanması planlanan aşıları da vatandaşa ücretsiz dağıtmayı planlayan Türkiye, Covid-19’a yakalanan hastaların tedavisini, sosyal güvencesi olup olmadığına bakmadan ücretsiz yapıyor. Bir Covid-19 hastasının ilaç ve tetkiklerle birlikte tedavi maliyeti ise, hastanın durumuna ve tedavi sürecine göre değişmekle birlikte, servislerde yaklaşık 5 bin lirayı, yoğun bakımlarda ise 15 bin lirayı bulabiliyor.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ABD’de sosyal güvencesi olmayan bir kişi tedaviye yaklaşık 152 bin lira (20 bin dolar), Avrupa’da 76 bin lira (10 bin dolar), Rusya’da ise 38 bin lira (5 bin dolar) öderken, Türkiye’de ise devlet karşılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hasta tablosuna göre şu ana kadarki hasta sayısı yaklaşık 435 bin. Kimi evde kimi normal serviste kimi yoğun bakımda iyileşti kimi ise hâlâ tedavi altında. Bugüne kadar hastaların test, tetkik ve bakımı için yapılan toplam harcama ise yaklaşık 4,5 milyar lira. En fazla harcama ise sırasıyla yatarak tedavi görenler, tetkikler, yoğun bakım ve ayakta tedaviler için yapıldı.

TEŞHİS KİTLERİ ÜCRETSİZ

Fransa’nın da olduğu bazı ülkelerde teşhiste kullanılan ve yaklaşık 50 avrodan (450 TL) reçete ile alınan tanı kitleri, sonraki süreçte ücretsiz hâle getirilirken Türkiye’de salgının ilk gününden itibaren ücretsiz veriliyor. Belirti taşıyanlar ile temaslı kişiler, sağlık kuruluşlarında ücretsiz test yaptırabiliyor.

ÖZEL HASTANELERDE HİZMET

SGK’nın tedavi ve ilaçlara ilişkin geri ödeme kapsamına “pandemi hastanesi” ilan edilen özel hastaneler de giriyor. Anlaşmalı hastanelerde, belirti gösterenlere PCR testleri ücretsiz yapılırken, yatak ve diğer hizmetlerden sadece fark alınabiliyor.

GÜNLÜK 660 TL MASRAF

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeyle Sağlık Uygulama Tebliği ile karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı. Yine, bu süreçte yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetleri de geri ödemeye alındı. Teşhis koyulan her hasta için ayrıca günlük 660 lira masraf ödeniyor.

İLAÇLAR DA BEDAVA

İlaçların bir kısmı eczanelerden bir kısmı ise yurt dışından sağlanıyor. Hastalığın şiddetine ve tedavi sürecine göre kullanılan ilaçlar ve miktarlar değişebildiği için maliyet, herkeste farklılık gösteriyor. Yurt dışından getirilerek özellikle ağır hastaların tedavisinde kullanılan bir kutu ilacın maliyeti yaklaşık 40 bin doları (304 bin TL) buluyor. Virüsün tedavisinde kullanılan ve eczanelerden temin edilen maliyeti en yüksek ilacın kutu bazında fiyatı ise yaklaşık 3 bin lira. Her iki ilaç da vatandaşa ücretsiz veriliyor.