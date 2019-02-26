Dünyada geriliyor Türkiye yükselişte

Küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımlar tüm dünyada geçen yıl yüzde 19 oranında düşerken Türkiye’de yüzde 14 artarak 13 milyar 163 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın aynı zamanda son 13 yılın ortalaması olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut “Bu artış Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve ülkemizin potansiyelinin bir sonucu” dedi. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Ermut, geçen yıl Türkiye’de en çok yatırım yapan iki ülkenin ise Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi. Ermut “Bizim resmi rakamlarımızda, Azerbaycan’dan bugüne kadar gelen yatırımlar toplam 6.3 milyar dolar gözükse de sadece SOCAR’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar, yaklaşık 15 milyar doları buldu” diye konuştu.

PAYIMIZ ARTIYOR

Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin payının ise giderek arttığına dikkati çekten Ermut, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2018 yılına ilişkin tahminlerine göre, gelişmiş ülkelere giden UDY’de 2018 yılında yüzde 40’lık düşüş kaydedildiğini aktardı. Ermut, gelişmekte olan ülkelere giden UDY’de ise yüzde 2 artış yaşandığını, küresel piyasalarda doğrudan yatırımların yüzde 71’ini gelişmiş ülkelerin yaptığını belirtti.

Dünyadaki toplam doğrudan yatırımlar

Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar (Milyon dolar)

HEDEF YÜZDE 2 PAY

Arda Ermut, 2002 yılında kadar yatırım çekme açısından Türkiye’nin çok rekabetçi olmadığını ve sadece 15 milyar dolarlık yatırım çektiğini söyledi. Ermut, Türkiye’nin, dünyadaki doğrudan yatırımlardan aldığı payın 2006 yılındaki yüzde 1.36 ile rekor seviyesine ulaştığını anımsatarak “Son 16 yılda aslında doğrudan yatırımlardan aldığımız payda istikrara kavuştuk. Payımızın yüzde 0.9 bandına oturduğunu görüyoruz. Dünyadaki doğrudan yatırımlardan aldığımız payın artmasını önemsiyoruz. Ancak bu artışı ve payı yeterli görmüyoruz. Kısa vadede bu payın yüzde 1.5’lere ve uzun vadede yüzde 2 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

FETÖ BOŞ DURMUYOR

Arda Ermut, bazı yatırımların FETÖ kaynaklı ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirmede bulundu. Hukuki süreçlerden dolayı FETÖ’nün ülkeden kendisinin kaçırdığı ufak tefek şirketlerle ilgili durumlar olabileceğini ancak bunların Türkiye’nin yatırım rakamlarında önemli bir payının olmadığını aktaran Ermut “Türkiye’nin algısıyla ilgili hala her yerde negatif yaptıkları çalışmalar var” diye konuştu.

Türkiye’deki teşvikler hiçbir ülkede yok

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov da SOCAR olarak Azerbaycan’daki yatırımlarının bazısını ertelediklerini ancak Türkiye’deki yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Geçen yıl Star Rafinesi’nin açılışı gibi önemli projeleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Gahramanov, SOCAR’ın Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti. Gahramanov, Türkiye’nin kapılarını yatırım için açtığını belirterek, “SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye’deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok” dedi.