Dünyada ilk! Geleceğin petrolüyle çalışan araç teslimata başladı

Çin'deki hidrojen yakıt pilleri alanında çalışan birkaç otomobil şirketinden biri olan Çin'in otomotiv devi SAIC MAXUS, otomotiv alanında kritik bir gelişmeye imza attı.



SAIC'in dönüşüm stratejisine ve teknik desteğine dayanan şirket, hidrojen yakıt pilleri alanında çığır açan bir ilerleme kaydetti.

İlk partisi 4 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılan Mifa modeli hidrojen yakıt hücreli aracın, teslimatları başladı.

GELECEĞİN PETROLÜYLE ÇALIŞAN ARACIN İLK TESLİMATI!

Şirket, araçların 100'den fazla kullanıcıya teslim edildiğini ve geleceğin petrolü hidrojen yakıt hücreli araçların 100'den fazla kullanıcıya teslim edildiği duyurdu.

Bu duyuruyla, ticari operasyonları gerçekleştirmek için kullanıcıyla buluşan dünyanın ilk hidrojen enerjili aracı ünvanına sahip oldu.

SAIC MAXUS Mifa hidrojen modelinin, SAIC'in yüksek güvenlik, hızlı hidrojenasyon hızı ve uzun seyir menzili avantajlarına sahip üçüncü nesil yakıt hücresi teknolojisi ile donatıldı.

'Mifa Hydrogen' modelinin, toplam 1 milyon km'lik bir kilometre garantisi ile, güvenilir bir güvenlik performansı sergilediği, zorlu dayanıklılık yol testleri ve yüksek sıcaklık, şiddetli soğuk gibi hava testlerinden de başarıyla geçtiği bildirildi.

Modelin 6,4 kg'lık yüksek basınçlı hidrojen basıncını doldurmak için, sadece üç ila beş dakika süreye ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Hidrojenle doldurulduktan sonra, aracın standart NEDC dayanıklılık aralığı 605 km'ye ulaşabilir ve 100 kilometrede hidrojen tüketimi 1,18 kg'dır. Bu da kilometre başına yalnızca 0,04 yuan'a (0,0059 $) eşdeğerdir.

SAIC MAXUS, işletmelerin gelecekte hidrojen enerjisi ekonomik kalkınmasının sunduğu fırsatı yakalamaları ve hidrojen yakıt hücreli araç ürünlerinin gelişimini sürekli olarak teşvik etmek için MIFA Hydrogen'i başlangıç noktası için almaları gerektiğini söyledi.

Star Gazete