Dünyada Türk lirası belirleyici oldu! 70 milyar liraya dayandı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk lirasıyla dış ticaret her geçen ay artıyor.

Türkiye'nin Türk lirasıyla yapılan ticareti geçen yıl boyunca artış trendini sürdürdü. 2021 yılı sonu itibarıyla Türk lirasıyla ihracat 66 milyar 784 milyon lira oldu. Aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak belirlendi. Böylece dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu.

- TÜRK LİRASIYLA İHRACATTA DİKKATİ ÇEKEN ARTIŞ



Türk lirasıyla ticaret bu yılın ilk üç ayında da artış kaydetti. Ocak ayında Türk lirasıyla ihracat 7 milyar 17 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 503 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 152 milyon lira olarak belirlendi.

Şubat ayında Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 588 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 22 milyar 102 milyon lira oldu.

Martta ise söz konusu ihracat bir önceki aya göre yüzde 8,3, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,9 artış göstererek, 9 milyar 303 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 17 milyar 133 bin lira olurken dış ticaret hacmi 26 milyar 437 milyon liraya çıktı.

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,8 artışla 24 milyar 908 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 42 milyar 782 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 67 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladığı törende yaptığı konuşmada, bu konuda çağrıda bulunarak, "Türk lirası deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız, belirleyici olacak hiç endişe etmeyin. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramızla gerçekleştirdik. Türk lirasıyla yaptığımız dış ticaret hacmi, 183 milyar liraya ulaşmıştır." açıklamasında bulunmuştu.