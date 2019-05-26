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Dünyanın eğlencesine Türk robot imzası

Universal Studios ve Marvel gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım ihraç eden Türk şirketi DOF Robotics, büyümesini sürdürüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan “50 ülkeyle ticaret yapar hale geldik. Amacımız dünya markası olmak” dedi.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Türk şirketleri teknoloji alanında geliştirdiği projlerle küresel arenada adlarından sıkça söz ettirir hale geldi. Yüzde yüz yerli üretim ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini ihraç eden ‘DOF Robotics’ de bu şirketlerin başında geliyor. 15 yıl önce start-up olarak kurulan DOF Robotics bugün 50 ülkeye eğlence sektöründe kullanılan robot ve yazılımlar ihraç eder hale geldi. 

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan eğlence, eğitim ve savunma sanayyi alanlarında ürettikleri robot teknolojileri ve yerli yazılımlarla dünyada aranır bir marka haline geldiklerini söyledi. 

Katma değerli ürün üretimi ile ekoomiye ve ihracata büyük destek sağladıklarını belirten Mustafa Mertcan “Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük şirketleri ile çalışıyoruz. Teknoloji alanıdna ‘Made in Turkey’ damgasının değerini artırma yönünde çaba sarfediyoruz” diye konuştu. 

Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin gibi büyük ülkelerde yeterince bilindiklerinin altını çizen DOF Roboticcs Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, 50 ülkeye ürünlerini pazarlayarak dünya pazarındaki yerlerini aldıklarını söyledi. 

YÜZDE 100 YERLİ ÜRÜN

Dünyadaki teknoloji sektörünün en iyilerinden biri olduklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Mertcan, “Üretim ve ürün kalitesi açısından en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Kullandığımız ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünü yabancı tedarikçilerden temin ediyor ve yüzde 100 yerli çıktılarımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Tema parklar için üretim yapıyor

Eğlence simülatörleri ve hareket robotları üzerinde çalışan DOF Robotics, sadece Türkiye’nin değil Avrupa, Asya ve Amerika’nın en hızlı ve adrenalin derecesi yüksek eğlence simülatörlerini üretiyor. Firmanın, edindiği tecrübe ve kuvvetli mühendislik altyapısı, türünün en iyi eğlence simülatörlerinin üretimini yapmasına olanak sağlıyor. Universal Studios, Marvel gibi dünyaca ünlü firmalar ile ortak projeler yapan DOF Robotics, IAAPA üyesi olup, Global Exhibitor unvanı ile birliğin dünya çapındaki bütün fuarlarına katılıyor. Şirket eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award, Golden Pony ve Shining Stars gibi yüksek prestijli ödülleri sektörün köklü firmalarını geride bırakarak toplamaya devam ediyor. Ayrıca birçok sektörde yerini alan DOF Robotics, eğlence parkı, tema park ve bunlar gibi eğlence alanlarına projeler üreterek simülasyon sistemlerinin geliştirilmesine de öncülük ediyor. 

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