Dünyanın eğlencesine Türk robot imzası

Türk şirketleri teknoloji alanında geliştirdiği projlerle küresel arenada adlarından sıkça söz ettirir hale geldi. Yüzde yüz yerli üretim ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini ihraç eden ‘DOF Robotics’ de bu şirketlerin başında geliyor. 15 yıl önce start-up olarak kurulan DOF Robotics bugün 50 ülkeye eğlence sektöründe kullanılan robot ve yazılımlar ihraç eder hale geldi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan eğlence, eğitim ve savunma sanayyi alanlarında ürettikleri robot teknolojileri ve yerli yazılımlarla dünyada aranır bir marka haline geldiklerini söyledi.

Katma değerli ürün üretimi ile ekoomiye ve ihracata büyük destek sağladıklarını belirten Mustafa Mertcan “Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük şirketleri ile çalışıyoruz. Teknoloji alanıdna ‘Made in Turkey’ damgasının değerini artırma yönünde çaba sarfediyoruz” diye konuştu.

Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin gibi büyük ülkelerde yeterince bilindiklerinin altını çizen DOF Roboticcs Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, 50 ülkeye ürünlerini pazarlayarak dünya pazarındaki yerlerini aldıklarını söyledi.

YÜZDE 100 YERLİ ÜRÜN

Dünyadaki teknoloji sektörünün en iyilerinden biri olduklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Mertcan, “Üretim ve ürün kalitesi açısından en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Kullandığımız ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünü yabancı tedarikçilerden temin ediyor ve yüzde 100 yerli çıktılarımızı ortaya koyuyoruz” dedi.