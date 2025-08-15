İSTANBUL 30°C / 23°C
Ekonomi

Dünyanın en büyük 4. deniz filosu... İşte Türkiye'nin enerji kahramanları!

Enerjide bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi. İletişim Başkanlığı, denizlerde görev yapan enerji filosundaki gemilere ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Türkiye'nin deniz enerji filosundaki sismik araştırma ve sondaj gemilerinin özelliklerine yer verildi.

15 Ağustos 2025 Cuma 13:02
Dünyanın en büyük 4. deniz filosu... İşte Türkiye'nin enerji kahramanları!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı.

Böylece Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin deniz enerji filosunda görev yapan sondaj ve sismik araştırma gemilerinin yer aldığı bir infografik paylaştı.

Ayrıca Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 2 yeni nesil deniz sondaj gemisinden biri Ocak'ta, diğeri ise Şubat'ta göreve hazır olacak.

İŞTE TÜRKİYE'NİN ENERJİ KAHRAMANLARI:

Fatih:

Uzunluk: 229 metre

Genişlik: 36 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte

Yavuz:

Uzunluk: 229 metre

Genişlik: 36 metre

KANUNİ:

Uzunluk: 227 metre

Genişlik: 42 metre

Abdülhamid Han:

Uzunluk: 238 metre

Genişlik: 42 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 metre derinlikte

5. ve 6. Gemi:

Uzunluk: 228 metre

Genişlik: 42 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ (2 ADET):

Oruç Reis:

Uzunluk: 87 metre

Genişlik: 23 metre

Araştırma Kabiliyeti: Denizin 15 bin metre altında araştırma yapabiliyor.

Barbaros Hayrettin Paşa:

Uzunluk: 84,2 metre

Genişlik: 21,6 metre

Araştırma Kabiliyeti: Denizin 8 bin metre altında araştırma yapabiliyor.

