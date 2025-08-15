Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı.
Böylece Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi.
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin deniz enerji filosunda görev yapan sondaj ve sismik araştırma gemilerinin yer aldığı bir infografik paylaştı.
Ayrıca Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 2 yeni nesil deniz sondaj gemisinden biri Ocak'ta, diğeri ise Şubat'ta göreve hazır olacak.
Fatih:
Uzunluk: 229 metre
Genişlik: 36 metre
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte
Yavuz:
Uzunluk: 229 metre
Genişlik: 36 metre
Uzunluk: 227 metre
Genişlik: 42 metre
Abdülhamid Han:
Uzunluk: 238 metre
Genişlik: 42 metre
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 metre derinlikte
5. ve 6. Gemi:
Uzunluk: 228 metre
Genişlik: 42 metre
Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte
Oruç Reis:
Uzunluk: 87 metre
Genişlik: 23 metre
Araştırma Kabiliyeti: Denizin 15 bin metre altında araştırma yapabiliyor.
Barbaros Hayrettin Paşa:
Uzunluk: 84,2 metre
Genişlik: 21,6 metre
Araştırma Kabiliyeti: Denizin 8 bin metre altında araştırma yapabiliyor.