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Ekonomi

Dünyanın en büyük üreticilerinden! Türkiye yeni kurulacak fabrika için en ideal ülke konumunda

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın raporunda, dünyanın en büyükleri arasında gösterilen Çinli otomobil üreticilerinin rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD ya da Fas ile Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrika kurabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, otomobil üreticilerinin, emisyon hedefleri ve gümrük vergileri nedeniyle bu yıl Avrupa ve Amerika kıtasında üretim kapasitesini azaltacağına işaret edildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Dünyanın en büyük üreticilerinden! Türkiye yeni kurulacak fabrika için en ideal ülke konumunda
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Gartner'ın, "2025 Temel Otomotiv Trendleri" raporu yayımlandı.

Raporda, küresel otomotiv sektörünün, emisyonlar üzerindeki düzenleyici baskı ve Çin'den gelen büyümeyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) değişen siyasi ortamın araç emisyon düzenlemelerine ilişkin tartışmayı yeniden açarak otomotiv endüstrisi için belirsizlik oluşturulduğu aktarılan raporda, küresel otomobil markalarının kapasite fazlası ve fiyat rekabetiyle mücadele etmesi nedeniyle birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikasının bu yıl kapanma veya satılma riskinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, otomobil üreticilerinin, emisyon hedefleri ve gümrük vergileri nedeniyle bu yıl Avrupa ve Amerika kıtasında üretim kapasitesini azaltacağına işaret edilerek, Batılı otomotiv üreticileriyle rekabeti artıran Çinli üreticilerin ise yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü sebebiyle elektrikli araçlarda hakimiyetlerinin artacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'YE DİKKATİ ÇEKTİLER

Gartner'in raporunda, "Kapasite fazlası üretim yıllardır birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikası için bir sorun teşkil ediyor. ABD ve AB tarafından Çin menşeili elektrikli araçlara uygulanan ithalat tarifelerindeki son artışın bu sorunu daha da kötüleştirmesi muhtemel. Buna karşılık, Çinli otomobil üreticileri rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD'de ya da Fas veya Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrikalar kurabilir." ifadeleri yer aldı.

Elektrikli araçların sevkiyatlarının bu yıl yüzde 17 artacağı aktarılan raporda, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50'sinden fazlasının 2030'a kadar elektrikli araç olacağı tahmin edildi.

"ÇİN İLE BATI ARASINDA ARTAN TİCARİ GERİLİMLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Pedro Pacheco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yazılım ve elektrifikasyonun otomotiv sektörünün dönüşümünün iki ana itici gücü olmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak 2025'te otomobil üreticileri, özellikle elektrikli araç pazarında, emisyon düzenlemelerine ilişkin belirsizlikler ve Çin ile Batı arasında artan ticari gerilimlerle karşı karşıya kalacak." görüşlerini kaydetti.

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