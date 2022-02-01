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Ekonomi

Dünyanın en değerli banka markası listesinde Türkiye'den 8 banka yer aldı

Dünyanın en değerli banka markası 75,1 milyar dolarla yine ICBC olurken Türkiye'den 8 banka da listede yer aldı.

AA1 Şubat 2022 Salı 09:35 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 09:35
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması" sonuçlandı. Çinli ICBC, 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

ICBC'yi 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank, 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China takip etti.

Listede 5'inci sıraya 36 milyar 719 milyon dolarlık değerle Bank of America, 6'ncı sıraya 34 milyar 443 milyon dolarla Citi, 7'nci sıraya 30 milyar 148 milyon dolarla Chase, 8'inci sıraya 30 milyar 54 milyon dolarla Wells Fargo, 9'uncu sıraya 28 milyar 888 milyon dolarla JP Morgan, 10'uncu sıraya da 24 milyar 370 milyon dolarla China Merchants Bank yerleşti.

- ÇİNLİ BANKA MARKALARI 500 MARKANIN TOPLAM DEĞERİNİN ÜÇTE BİRİNİ OLUŞTURDU

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya bankacılığının son üç yıldan sonra ilk kez büyüme gösterdiğini belirten İlgüner, Çinli banka markalarının 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturduğunu söyledi.

İlgüner, listede ilk 4 sırayı Çinli banka markalarının aldığına dikkati çekerek, en değerli banka markaları içinde ABD'li bankaların da önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Listeye bu yıl 30 yeni bankanın dahil olduğunu ifade eden İlgüner, Vietnam'ın, en hızlı büyüyen banka markalarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

- 8 TÜRK BANKASININ TOPLAM MARKA DEĞERİ 3,1 MİLYAR DOLAR

İlgüner, listede 8 Türk bankasının da yer aldığı bilgisini vererek, "Büyük oranda iç pazara odaklı Türk banka markalarının, Türk lirasındaki negatif yönlü değişiklikler sonucu marka değerleri azaldı. Bankaların küresel birer aktör haline gelmesi gerekiyor." dedi.

Listede yer alan 8 Türk bankasının toplam marka değerinin 3,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye, bankalar başta olmak üzere, hizmet ihracatında istenilen noktada değildir. Gıda, perakende, telekomünikasyon, akaryakıt gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren marka sayısının artması ülke dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir."

Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması'nın sonuçlarına göre ilk 20 banka ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle sıralandı:

2022
sıra		Banka adıÜlke2022
Marka Değeri
1ICBCÇin75.119
2China Construction BankÇin65.546
3Agricultural Bank Of ChinaÇin62.031
4Bank of ChinaÇin49.553
5Bank of AmericaABD36.719
6CitiABD34.443
7ChaseABD30.148
8Wells FargoABD30.054
9JP MorganABD28.888
10China Merchants BankÇin24.370
11RBCKanada19.040
12HSBCBirleşik Krallık18.005
13Bank of CommunicationsÇin17.738
14TDKanada17.513
15Capital OneABD17.472
16Goldman SachsABD16.368
17Postal Savings BankÇin16.336
18Santanderİspanya15.424
19Shanghai Pudong Development BankÇin14.313
20SberRusya13.479

Türk bankalarının listedeki sıralamaları ve marka değerleri (milyon dolar) ise şöyle:

2022
sıra		Banka adı2022
Marka Değeri
273Garanti BBVA532
279İş Bankası507
304Ziraat Bankası458
307Akbank451
316Yapı Kredi428
418Vakıfbank270
446Halkbank222
468DenizBank199

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