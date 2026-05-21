21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Ekonomi

Dünyanın en değerlileri arasında! Nadir toprak elementi yatağı bulundu

Tanzanya'nın Njombe Bölgesi'nde önemli bir nadir toprak elementi yatağı keşfedildi. Yetkililer, nadir toprak elementi yatağının modern teknolojilerde kullanımlarının artması nedeniyle dünyanın en değerli stratejik mineralleri arasında yer aldığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer modern teknolojilerde kullanımlarının artması nedeniyle dünyanın en değerli stratejik mineralleri arasında yer alan Neodimyum (Nd) ve Praseodimyum (Pr) minerallerinin de bulunduğu nadir toprak elementlerinin Ludewa ilçesine bağlı Mkiu Köyü'nde bulunduğunu açıkladı.

Njombe Yerel Madencilik Sorumlusu Mühendis Lucas Mlekwa, keşfin, bölgede devam eden maden arama faaliyetleri sırasında yapıldığını söyledi.

ÖZEL ŞİRKETLERLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Mlekwa, hükümetin nadir toprak elementi yatağının büyüklüğünü ve ticari uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla özel bir şirketle işbirliği içinde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Tanzanya'nın hızla genişleyen nadir toprak mineralleri küresel pazarından önemli ölçüde fayda sağlayacağını belirten Mlekwa, "Bu mineraller, birçok modern teknolojide vazgeçilmez oldukları için son derece değerlidir. Bu, Njombe için büyük bir ekonomik fırsatın başlangıcını işaret ediyor." dedi.

