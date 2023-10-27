Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın, açıldığı günden bu yana taşıdığı yolcu sayısının 1 milyarı aştığını belirtti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli projelerden olan ve Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılında 10. yaşını kutladığını ifade etti.

İstanbul'un toplu ulaşımına entegre olarak hizmet veren Marmaray'ın, aynı zamanda ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişini sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın açıldığı günden bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı 1 milyarı aştı. İstanbul'un kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı."

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'ni bugüne kadar, çoğu ihracat yükü taşıyan, 1717'si Avrupa, 1526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 243 yük treninin kullandığına işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 kilometre uzunluğa sahip 43 istasyonla hizmet verdiğini, 60,46 metre derinliğindeki, dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın, metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantılarının bulunduğunu, ekonomik, konforlu, rahat ulaşımın yanı sıra çevre dostu bir sistem olarak İstanbul'un tarihi, doğal ve çevresel güzelliklerinin korunmasına katkı sağladığını belirtti.



Uraloğlu, Marmaray'ın Cumhuriyet'in kalkınmasında da çok önemli işleve sahip olduğunu kaydetti.

HAFTA İÇİ GÜNDE 287 SEFER YAPILIYOR

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ı kullanan yolcu ve tren sayıları ile seferlerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Marmaray'da günde, Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferiyle 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferiyle 7,5 dakikalık aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022'de hizmete konulan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleriyle, Marmaray'ın son durağı Halkalı İstasyonu'na aktarma yapılabiliyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor."

Marmaray ile halen günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet verildiğini, bazı günler yolcu rekorları kırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "6 Ekim 2023 günü 703 bin 594 yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın, her yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim'de ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

