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  • Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu! İşte listenin ilk sırasındaki o isim
Ekonomi

Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu! İşte listenin ilk sırasındaki o isim

Fortune dergisi iş dünyasının en güçlü 100 ismini açıkladı. Listenin ilk sırasında Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk bulunuyor.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Dünyanın en zengin 100 ismi belli oldu! İşte listenin ilk sırasındaki o isim
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Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor.

Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk yerleşti. Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi.

Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.

- YAPAY ZEKA ATILIMI, ÜST SIRALARDA BELİRLEYİCİ OLDU

Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı.

Nvidia'nın pazar hakimiyetinin, hisselerini rekor seviyelere taşıyarak şirketi 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiğine değinilen listede, bu değerlemede Huang'ın etkisine işaret edildi.

Listenin üçüncü sırasında da Microsoft Üst yöneticisi Satya Nadella yer aldı.

Nadella'nın 10 yılda Microsoft'u bulut ve yapay zeka olmak üzere iki büyük dönüşümden başarıyla geçirdiği kaydedilen listede, OpenAI'ya yapılan öngörülü erken yatırımın, Microsoft'un piyasa değeriyle teknoloji sektörünün en üst kademelerine yerleşmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Listenin dördüncü sırasında Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet, beşinci sırasında da ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon yer aldı.

Apple CEO'su Tim Cook altıncı, Meta CEO'su Mark Zuckerberg yedinci, OpenAI CEO'su Sam Altman sekizinci, General Motors CEO'su Mary Barra dokuzuncu ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai onuncu oldu.

- HAMDİ ULUKAYA DA LİSTEDE YER ALDI

Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da listede 83'üncü sırada yer aldı.

Ulukaya'nın Türkiye'den 1994'te ABD'ye göç ettiği, 2005'te de aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın aldığı aktarıldı.

Listede Ulukaya'nın iş dünyasının en etkili hayırseverlerinden biri olduğuna işaret edilerek şirketinin mültecileri işe alma konusunda öncü olduğu vurgulandı.

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