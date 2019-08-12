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Dünyanın en zengin aileleri açıklandı: Listenin başını Walton ailesi çekiyor

Ekonomi haber sitesi Bloomberg’in hazırladığı dünyanın en zengin aileleri sıralamasının başını Amerikan marketler zinciri Walmart’ı yöneten Walton ailesi çekiyor.

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Bloomberg’in hazırladığı dünyanın en zengin aileleri sıralamasının birincisi, 190.5 milyar dolarlık servete sahip olan Walton ailesi oldu. Amerikan marketler zinciri Walmart’ı yöneten Waltonların sadece geçen yıl servetlerine 190.5 milyar dolar kattığı belirtiliyor.

Sıralamanın ikincisi olarak Mars çikolatalarının üreticisi olan aynı isimli şirketi yöneten Mars ailesi gösterildi. Bu ailenin sadece yılbaşından bu yana servetlerine 37 milyar dolar kattığı, toplam servetlerinin ise 126.5 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Üçüncü sırada Koch Industries adlı petrokimya şirketinin başındaki Charles ve David Koch kardeşler bulunuyor. Geçen yıl servetlerini 26 milyar dolar büyüten Koch ailesinin şu anki toplam serveti 124.5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

HANEDEN DA LİSTEYE GİRDİ

Sıralamanın dördüncü kademesinde 100 milyar dolarlık servetiyle Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Hanedanı bulunuyor.

Beşinci sıradaysa Fransız parfüm evi Chanel'i yöneten Alain ve Gerard Wertheimer kardeşler bulunuyor. Wertheimer ailesinin servetine 57.6 milyar dolar değer biçiliyor.

Sıralamanın altıncısı olarak Hermes moda evinin sahibi olan ve 53.1 milyar dolarlık servete sahip Dumas ailesi gösterilirken, yedinci sıradaysa Belçikalı üç hanedan yer alıyor. Anheuser-Busch InBev bira üretim şirketini yöneten Van Damme, Spoelberch ve Mevius ailelerin serveti 52.9 milyar dolar.

Boehringer Ingelheim ilaç üretim grubunu yöneten Boehringer ve von Baumbach aileleri, 51.9 milyar dolarlık servetleriyle sekizinci sıraya yerleşirken, Hint sanayi grubu Reliance Industries’in başındaki Ambani ailesi ise 50.4 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu oldu.

Amerikan gıda şirketi Cargill’in sahibi olan Cargill-Macmillan ailesi ise sıralamanın ilk 10’unu tamamlıyor. ABD’li ailenin sahip olduğu servete 42.9 milyar dolar değer biçiliyor.

Bloomberg uzmanları ayrıca dünyanın en zengin 25 ailesinin toplam servetinin bir yıl içinde yüzde 24 artarak 1.4 trilyon dolara ulaştığını hesapladı.

(Sputnik)

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