Dünyanın en zengin rezervlerine sahipler! Kıyılar Türklere açıldı

Bakan Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın imza törenine tanıklık etmekten büyük onur duyduğunu belirtti.



Bu önemli adımın iki taraf arasındaki güçlü ortaklığı ve karşılıklı güveni yansıttığının altını çizen Nur, atılan adımın sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik işbirliğine yönelik ortak kararlılığın yansıması olduğunu vurguladı.

Nur, "Söz konusu anlaşma, deniz kaynaklarımızın potansiyelinin ortaya çıkarılmasında dönüştürücü bir rol oynayacak. Yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacak, mavi ekonomiyi güçlendirecek ve binlerce gencimiz için istihdam olanakları yaratırken, uzun vadeli büyüme ve refah için sağlam bir temel atacak." ifadesini kullandı.

Bu adımın Somali ile dost ve kardeş ülke Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı ve karşılıklı güveni bir kez daha teyit ettiğine işaret eden Nur, söz konusu mutabakatın, iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik işbirliğine yönelik ortak kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık'ta Somali'de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığına destek verecek.

Anlaşmanın, Somali'nin zengin deniz kaynaklarının potansiyelini ortaya çıkarmada dönüştürücü bir rol üstlenmesi bekleniyor.