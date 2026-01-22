İSTANBUL 11°C / 8°C
  Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Türkiye, Asya devi ile yeni dönemin kapılarını aralıyor
Ekonomi

Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Türkiye, Asya devi ile yeni dönemin kapılarını aralıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan'ın enerji ortaklığında yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, 'Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

22 Ocak 2026 Perşembe 20:11
Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları ellerinde! Türkiye, Asya devi ile yeni dönemin kapılarını aralıyor
Bakan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Khassenov ile bakanlıkta görüştüğünü kaydetti.

"ORTAK ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazır olduklarını aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen işbirliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık. Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

YERİN ALTINDA DEVASA SERVET

Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olan Kazakistan'da 1225 çeşit mineral içeren 493 yatak mevcut. Petrol, doğal gaz, kömür, demir, kurşun, çinko, uranyum, wolfram, alüminyum, asbest, barit, berilyum, bizmut, fosfat, titanyum, bor, altın bakır ve krom ülkedeki en önemli madenlerdir.

