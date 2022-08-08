Dünyanın gözü Türkiye'de: 238 metrelik dev ilk görevine çıkıyor!

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Abdülhamid Han da göreve hazır.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıklar tamamlandı.

TRT Haber'in haberine göre Abdülhamid Han sondaj gemisi, yarın (9 Ağustos) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken gemi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde.

200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.