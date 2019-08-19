Dünyanın mutfak eşyası Türkiye’den

Mutfak ürünleri eşyaları konusunda Türkiye’nin çalışmaları giderek artıyor. Kısa süre öncesine kadar tüm eşyaların ithal ürünlerden oluştuğu Türkiye, şimdi yerli tasarım ve üretim ürünleriyle dünya mutfaklarına girmeyi başardı. Latin Amerika’dan Avustralya’ya Avrupa’dan Afrika’ya kadar pek çok farklı coğrafyada düzenlediği fuarlarla üreticiyi doğrudan alıcılarla buluşturan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), çalışmalarının meyvesini ihracatla aldı. Amaçlarının Türk ürünlerinin dünya pazarındaki yerini genişletmek olduğunu ifade eden EVSİD Başkanı Burak Önder, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe yılın ilk 6 ayı nasıl geçti, değerlendirebilir misiniz?

2019 yılı ilk 6 aylık dönem iç piyasa açısından zorlu geçse de ihracat ve dış pazarlar açısından olumlu değerlendirebiliriz. EVSİD olarak ilk 6 aylık dönemde Fas, Almanya, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Kolombiya olmak üzere 6 farklı organizasyona imza attık ve genel görünüm Türk ürünlerine ilginin arttığı yönünde. İlk 3 aylık veriler sektör ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir düşüş olduğunu göstermekle birlikte ikinci 3 aylık dönemde ihracatta toparlanma yaşandığı ve yüzde 0,1’lik de olsa küçük bir artış olduğu görülmektedir.

2019 hedefiniz nedir ve hangi çalışmalar var?

2018 yılını büyüme ile kapatan sektörümüz için 2019 yılında büyüme hedefimiz yüzde 15. EVSİD olarak 2019 yılında ihracatımızı artırma konusunda yeni ve farklı pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. 2019 yılında her zamankinden çok ihracata ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu şekilde 2018 yılında yüzde 9,6 oranında büyüyen sektörümüzün ivme arttırarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklemekteyiz.

TÜM COĞRAFYALARDAYIZ

Yılsonu hedefinize ulaşmak neler yapıyorsunuz?

Ocak ayında Kuzey Afrika ile başlayan maratonumuz, Mart ayında İngiltere, Nisan ayında Fildişi Sahili ile devam etti. Ayrıca bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimizi 2019 yılı Mayıs ayında Avrupa, Haziran ayında ise Latin Amerika’ya taşıdık.

1980’li yıllarda en önemli iş üretmekti. Ama artık işin yüzde 10’u üretmek, kalanı ise pazarlayabilmek ve satabilmek. Biz de farklı pazarlama enstrümanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip B2B toplantılar düzenliyoruz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve pazara giriş stratejisi belirleniyor.

Sektör olarak mevcut pazarlarınız nelerdir, hedef pazarlarınızı açıklayabilir misiniz?

Bu yıl için belirlediğimiz hedef pazarlarda Latin Amerika ve Avrupa ilk sırada yer alıyordu. 2020 için ise Afrika, AB, Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarını radarımıza aldık.Kasım ayında Ukrayna’ya sektörel bir heyetimiz olacak. Invitation Only etkinliğimizi Kasım ayında yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Tüm bu faaliyetlere ek olarak 2018 yılında olduğu gibi 2019 Ekim ayında da Hong Kong’da sektörün en büyük fuarlarından Mega Show fuarına katılım gerçekleştireceğiz. Devamlı olarak alternatif pazarları zorlamak için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Bu kapsamda hedef odaklı ticaret heyetleri düzenlemeyi sürdüreceğiz.

FUARLARA BÜYÜK İLGİ