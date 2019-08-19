Dünyanın mutfak eşyası Türkiye’den
Dünya mutfaklarındaki tencere, tava, bardak, tabak gibi ürünler Türkiye’den gidiyor. Fas’tan İngiltere’ye, Güney Afrika’dan Avustralya’ya kadar Türk malı ürünleri farklı coğrafyalara satan EVSİD Başkanı Önder “Tasarım ve kalite ile büyüyoruz. Dünya da bizi tercih ediyor” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Mutfak ürünleri eşyaları konusunda Türkiye’nin çalışmaları giderek artıyor. Kısa süre öncesine kadar tüm eşyaların ithal ürünlerden oluştuğu Türkiye, şimdi yerli tasarım ve üretim ürünleriyle dünya mutfaklarına girmeyi başardı. Latin Amerika’dan Avustralya’ya Avrupa’dan Afrika’ya kadar pek çok farklı coğrafyada düzenlediği fuarlarla üreticiyi doğrudan alıcılarla buluşturan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), çalışmalarının meyvesini ihracatla aldı. Amaçlarının Türk ürünlerinin dünya pazarındaki yerini genişletmek olduğunu ifade eden EVSİD Başkanı Burak Önder, sorularımıza şu yanıtları verdi:
Ev ve mutfak eşyaları sektöründe yılın ilk 6 ayı nasıl geçti, değerlendirebilir misiniz?
2019 yılı ilk 6 aylık dönem iç piyasa açısından zorlu geçse de ihracat ve dış pazarlar açısından olumlu değerlendirebiliriz. EVSİD olarak ilk 6 aylık dönemde Fas, Almanya, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Kolombiya olmak üzere 6 farklı organizasyona imza attık ve genel görünüm Türk ürünlerine ilginin arttığı yönünde. İlk 3 aylık veriler sektör ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir düşüş olduğunu göstermekle birlikte ikinci 3 aylık dönemde ihracatta toparlanma yaşandığı ve yüzde 0,1’lik de olsa küçük bir artış olduğu görülmektedir.
2019 hedefiniz nedir ve hangi çalışmalar var?
2018 yılını büyüme ile kapatan sektörümüz için 2019 yılında büyüme hedefimiz yüzde 15. EVSİD olarak 2019 yılında ihracatımızı artırma konusunda yeni ve farklı pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. 2019 yılında her zamankinden çok ihracata ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu şekilde 2018 yılında yüzde 9,6 oranında büyüyen sektörümüzün ivme arttırarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklemekteyiz.
TÜM COĞRAFYALARDAYIZ
Yılsonu hedefinize ulaşmak neler yapıyorsunuz?
Ocak ayında Kuzey Afrika ile başlayan maratonumuz, Mart ayında İngiltere, Nisan ayında Fildişi Sahili ile devam etti. Ayrıca bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimizi 2019 yılı Mayıs ayında Avrupa, Haziran ayında ise Latin Amerika’ya taşıdık.
1980’li yıllarda en önemli iş üretmekti. Ama artık işin yüzde 10’u üretmek, kalanı ise pazarlayabilmek ve satabilmek. Biz de farklı pazarlama enstrümanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip B2B toplantılar düzenliyoruz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve pazara giriş stratejisi belirleniyor.
Sektör olarak mevcut pazarlarınız nelerdir, hedef pazarlarınızı açıklayabilir misiniz?
Bu yıl için belirlediğimiz hedef pazarlarda Latin Amerika ve Avrupa ilk sırada yer alıyordu. 2020 için ise Afrika, AB, Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarını radarımıza aldık.Kasım ayında Ukrayna’ya sektörel bir heyetimiz olacak. Invitation Only etkinliğimizi Kasım ayında yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Tüm bu faaliyetlere ek olarak 2018 yılında olduğu gibi 2019 Ekim ayında da Hong Kong’da sektörün en büyük fuarlarından Mega Show fuarına katılım gerçekleştireceğiz. Devamlı olarak alternatif pazarları zorlamak için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Bu kapsamda hedef odaklı ticaret heyetleri düzenlemeyi sürdüreceğiz.
FUARLARA BÜYÜK İLGİ
Türkiye’de düzenlenecek olan Invitation Only etkinliğinden söz edebilir misiniz, nasıl bir katılım bekliyorsunuz?
Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimiz artık hem iç pazardaki üretici firmalarımız hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gören, sektörün ülkemizdeki en elit organizasyonu haline geldi. Bu yıl henüz etkinliğimize 3 aydan uzun bir süre olmasına karşın 52 katılımcı sayısına ulaştık. Yer kapasitemiz sınırlı olduğundan bu yılki hedefimiz 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmak. Alıcı tarafında ise 50 ülkeden 90 firmayı görüşmelere dahil etmek.
SEKTÖRDEKi BÜYÜME SÜRECEK
“EVSİD 4 yıllık serüveninde hep ezber bozan bir anlayışla hem farklı pazarlara hem de farklı etkinliklere imza atmayı başardı. Kolay kolay altından kalkılamayacak, finansman açısından birçok yapının cesaret edemeyebileceği büyük organizasyonları, üyeleri ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri sayesinde gerçekleştirdi. Latin Amerika ve İstanbul’da gerçekleştirdiği Invitation Only etkinlikleri İhracatçı Birlikleri tarafından örnek alınarak başarı ile uygulandı. Hepsinden önemlisi tüm etkinliklerimizde sektörümüzü yanımıza alarak çalışmalarımızı birlikte kurguladık ve olumlu sonuçlarını birlikte aldık. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sektör ihracatımızın daha da artacağı, katma değerinin yükseleceğine inancımız sonsuz.”
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