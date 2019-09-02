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Dünyanın sandalyesi Büyükçekmece’den

Bahçe, balkon, mutfak ve plaj için oturma grupları, masa, sandalye ve şezlong gibi plastik ürünleri 1987’den beri yerli olarak imal eden ilk Türk şirketi olma unvanını taşıyan Siesta Mobilya, ihracata yönelik üretimine devam ediyor.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Büyükçekmece’de imal ettiği plastik ve cam karışımı sandalye, masa ve şezlong gibi ürünleri 7 kıtaya da ihraç ettiklerini anlatan Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, 2019’da yüzde 10 büyüme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Işıldar “2018 yılını 160 milyon TL ciro ile tamamladık. Bu rakamın 120 milyon TL’lik rakamını ihracat, 40 milyon TL’lik bölümünü de iç piyasa ve ihraç kayıtlı satışlar oluşturuyor. İhracat rakamlarımıza baktığımızda geçtiğimiz yıl % 12 oranıyla en çok ihracatı Fransa’ya gerçekleştirdik. Hedefimiz ise, Kuzey Amerika başta olmak üzere Güney Amerika ve Avustralya’da büyümek” dedi. 

BAYİLER TEMSİL EDİYOR 

Özellikle El Salvador, Venezuela ve Nikaragua’ da fuarlarla tanınan bir marka olduklarını anlatan Işıldar “Yine satışımızın düşük olduğu Doğu Avrupa gibi ülkelerde katıldığımız fuarlar sonrasında müşteriye ulaşma fırsatı bulduk, buralarda yeni bayilikler verdik. Yeni mağazaları ya da satış noktaları bulduğumuz bayiler açıyor. Bayilerimizin bu satışları yapmasını talep ediyoruz, bayilerimizde en iyi şekilde bizleri temsil ediyor” dedi. 

Turizm sektörünün önemli bir büyüme kaydettiğini bunun da imalat sektörüne yansıdığını anlatan Işıldar “Yeni otel ve tesis yatırımlarında farklı otellerle anlaşmamız mevcut. Limak otelleri, Kıbrıs Merit, Ege ve Akdeniz’de birçok otel ve tesiste varız. İstanbul Yeni Havalimanı tüm yemek ve personel katlarında Siesta’yı tercih etti. Sektör büyüdükçe imalat sektörü de büyüme kaydediyor” diye konuştu.

iNTERNETTEN SATIŞ ARTIYOR 

Online ortamlardaki satışların özellikle Fransa, Belçika, Hollanda ve ABD için ihracatçılar açısından fırsatlar barındırdığını anlatan Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “Bu ülkelere online kanallardan satışımız oldukça yüksek. İnsanlar bambu ve ahşaba göre plastiğin bahçe, mutfak ve balkonda daha dayanıklı olduğunu biliyorlar. Bu nedenle de tercih ediliyoruz. İnovatif ürünlerle de pazara çıkınca, ilgi ister istemez büyüyor” dedi. 

 

 

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