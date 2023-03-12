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Ekonomi

Dünyanın üçüncüsü olacak! Çalışmalarda sona gelindi

Türkiye'nin gurur projeleri arasında gösterilen hizmete girdiğinde dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tüneli önümüzdeki Nisan ayında yapılması planlanan açılış için gün sayıyor. Yeni Zigana Tüneli'nde asfaltlama çalışması biterken, bağlantı yolları tamamlandı, elektro mekanik ve tünel içindeki işaretleme çalışmalarında ise sona gelindi.

IHA12 Mart 2023 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Dünyanın üçüncüsü olacak! Çalışmalarda sona gelindi
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17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanırken, hizmete girdiğinde 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3., Avrupa'nın ise en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak.

Bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşacak yolun ulaşıma açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

Zigana Tüneli projesi, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek.

KESKİN VİRAJLAR VE RAMPALAR PROJEYLE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı projede ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan "dikey şaft yapıları" kullanıldı. Zigana Tüneli projesi kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı yer alacak.

Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımı da büyük ölçüde tamamlandı.

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