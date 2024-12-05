Asya basınında Türkiye-Somali ilişkilerine dair önemli bir analiz yazısı kaleme alındı.

Türkiye'nin doğru zamanda Somali'ye geldiğinden bahsedilen analizde "Özellikle Arap dostları, Somali'nin içinde bulunduğu durumla dalga geçti ve asla yardıma gelmedi" ifadeleri yer aldı.

Türkiye ile Somali arasındaki mevcut ilişkilerin geliştiğine vurgu yapılan analizde, "Türkiye, Mogadişu'da askeri eğitim tesisi inşa etti. Ülkenin ana limanı olan Mogadişu'nun yanı sıra havalimanını da yönetmeye yardımcı oluyor ve şu anda Hint Okyanusu'nda kendisine verilen birkaç blokta açık denizde petrol ve gaz arıyor. İki ülke arasındaki ilişki sadece stratejik değil aynı zamanda ekonomiktir" denildi.

"TÜRKİYE İÇİN SONSUZ BİR KAYNAK OLACAK"

Bölgenin enerji kaynaklarına dikkat çekilen analizde, "Somali, Afrika Boynuzu ülkeleri gibi jeostratejik ve son derece değerli bir bölgeyle mükemmel ve başarılı ilişkiler kurma konusunda Türkiye'nin samimiyetini ortaya koyan önemli bir ayak izi sunuyor. Bu bölge, petrol ve doğalgaz da dahil olmak üzere uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 11-12'sini taşıyan, dünyanın en büyük nakliye su yollarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kaynakları ve özellikle Somali'nin kaynakları da muazzamdır ve kolayca delinip taşınabilir petrol ve gazın muazzam potansiyelini içerir, bu sadece Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarına değil aynı zamanda Avrupa'nın enerji ihtiyaçlarına da yardımcı olacaktır. Somali ayrıca, bildirdikleri gibi, dünyanın uranyum rezervlerinin neredeyse üçte birine sahiptir, bu da Türkiye'nin nükleer enerji projeleri için sonsuz bir kaynak olacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

Somali'nin istikrarı ve gelişmesi için Türkiye'nin muazzam bir rol oynadığı ifade edilen makalede, "Ortaya konulan iyi niyet birçok başka Afrika ülkesini, kıtayla bilgi paylaşımı ve alışverişi ve ticaret dahil olmak üzere birçok şekilde ortaklık kurabilen bu sömürge olmayan ülke olarak Türkiye'ye çekmiştir" denildi.

Somali'de ve bölgede çıkarları olan rakip ülkelerin Türkiye'nin varlığından rahatsız olduğu belirtilirken "Bazı ülkeler, şüphesiz, Somali ve Türkiye'nin birlikte imzaladığı ekonomik sözleşmelerden ve çoğunlukla petrol, gaz ve diğer enerji kaynaklarından mutsuz" ifadeleri kullandı.

Somali'nin devam eden toparlanma sürecinde yardım eline ihtiyacı olduğu kaydedilen analiz yazısında, "Türkiye, Müslüman kardeş bir ülke olarak sorumluluklarından kaçınmamalı. Uzun yıllardır normal işleyen bir sistem görmemiş bir ülkede yönetimi yeniden inşa ettiğine inanan bir Somali liderine, tek taraflı kararlar almaktan kaçınması tavsiye edilmelidir" denildi.