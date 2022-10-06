Dünyaya milyonlarca yıl yetecek! Petrol ve gaz devri bitiyor: İnsanlık tarihini değiştirecek

İngiltere'nin ve potansiyel olarak dünyanın ilk prototip ticari nükleer füzyon reaktörünün yeri olarak Nottinghamshire'daki West Burton elektrik santralini seçti.

İngiltere Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) sözcüsü, santralin 2040'ların başında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mogg, "Santral, 2040 yılına kadar inşa edilecek ve şebekeye enerji verebilen türünün ilk örneği olacak. Bunu yaparken de füzyon enerjisinin ticari uygulanabilirliğini dünyaya kanıtlayacak. Bu, İngiltere ekonomisine milyarlarca pound değerinde katkı sağlayacak bir endüstri olabilir" dedi.

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Nükleer füzyon, enerji kaynakları arasındaki en önemli olanıdır diyebiliriz. Füzyon, neredeyse sınırsız temiz enerjinin potansiyel bir kaynağıdır ancak şu anda yalnızca deneylerde gerçekleştirilmektedir.

Füzyon enerjisi insanlık tarihini değiştirebilir. Füzyon enerjisinin kullanıma girmesiyle tarihte elektriğin kullanılmaya başlamasını andıran bir sıçrama meydana gelebilir.

Güneşe ve yıldızlara gücünü veren süreç olan füzyondan enerji elde etmek; sınırsız, temiz bir enerji kaynağı sağlayabilir. Zira temelinde Güneş gibi yıldızların doğal sürecini yapay olarak taklit etmeyi hedefliyor.

DÜNYAYA MİLYONLARCA YIL YETECEK!

Füzyon için yakıt sağlamak için ihtiyaç duyulan hammaddeler doğada kolayca bulunur. Bu enerji kaynağı dünyaya milyonlarca yıl yetecek düzeyde enerjiyi üretmeye aday.

Füzyondan elde edilen enerji, mevcut elektrik santrallerinde olduğu gibi elektrik üretmek için kullanılabilir. Füzyon, kilogram başına kömür, petrol veya gaz yakmaktan milyonlarca kat daha verimlidir.

Bu teknoloji, gelecek nesiller için güvenli, sürdürülebilir, düşük karbonlu enerji sağlama konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. ,Bu kadar güçlü bir enerjiyi kullanmanın zorlukları da hayli fazla olsa da, gelecek yıllarda nükleer füzyonun hayatımızın birer parçası olması bekleniyor.

Star Gazetesi