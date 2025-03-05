Dünyaya örnek olacak proje! İmzalar atıldı

ULAK Haberleşmeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, ULAK Haberleşme ile Türksat AŞ, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) için 5G özel şebeke altyapısının kurulmasına yönelik anlaşma sağlandı.

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü tarafından imzalanan anlaşma, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik bir koridor üzerinde, 19 adet sahada 5G destekli akıllı ulaşım altyapısının kurulmasını kapsıyor. Proje kapsamında, akıllı ulaşım sistemlerinin 5G teknolojisiyle entegre edilmesi hedefleniyor.

- YÜKSEK HIZLI, DÜŞÜK GECİKMELİ VE GÜVENLİ VERİ İLETİŞİMİ SAĞLANABİLECEK

Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemleri için 19 saha noktasında kurulacak 5G özel şebeke, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen baz istasyonları (gNodeB-RAN), çekirdek şebeke (Core Network) ve ağ yönetim ve izleme sistemi (NMS) bileşenleriyle uçtan uca hizmet verecek.

Böylece söz konusu altyapı, araçların ve ulaşım altyapısının, araçtan araca (V2V), araçtan altyapıya (V2I) ve araçtan buluta (V2N) haberleşme yeteneklerini artırarak, yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli veri iletişimi sağlamasına olanak tanıyacak.

- "GELECEĞİN ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ALTYAPISINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Açıklamada, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Kömürcü'nün, imza törenindeki konuşmasına yer verildi. Türkiye'nin haberleşme altyapısında, milli haberleşme çözümleriyle öncü olmaya devam ettiklerini belirten Kömürcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje, Türkiye'nin akıllı ulaşım ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olacak. ULAK Haberleşme olarak geliştirdiğimiz 5G özel şebeke çözümleriyle, akıllı ulaşım sistemlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Türksat ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, İstanbul'un kritik ulaşım koridorlarından birinde 5G destekli ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri'ni hayata geçirerek, geleceğin şehir içi ulaşım altyapısına öncülük edeceğiz."

- "DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYE İMZA ATACAĞIZ"

Türksat AŞ Genel Müdürü Atalay da bu stratejik işbirliğinin, Türkiye'nin teknolojik altyapısında önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çekerek, projeyle Türkiye'nin mobil ve haberleşme teknolojileri alanında bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Atalay, 5G teknolojisinin sunduğu imkanları kullanarak, akıllı ulaşım sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve bu alandaki global rekabette Türkiye'nin liderliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Türksat olarak, milli teknolojilerimizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu işbirliğiyle, İstanbul gibi önemli bir ulaşım koridorunda 5G destekli akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçirerek, hem ülkemizin ulaşım altyapısını modernize edeceğiz hem de dünya çapında örnek olacak bir projeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.