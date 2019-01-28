Dünyayı kasıp kavuran yeni trend; Flyzone, Mall Of İstanbul’da açıldı!

Birbirinden keyifli ve heyecan yaratan parkurlarıyla insanları kendine çeken bu yeni konsept, 1600 metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Flyzone, ziyaretçilerinin hem renkli dakikalar geçirmesini hem sosyalleşmesini hem de aynı anda spor yapmalarını sağlayacak.

Ebevenylerinin ve antrenörlerin gözetimindeki çocuklar, gençler ve yetişkinlere uygun olarak birbirinden farklı parkur alanları sunan Flyzone, eğlenceyi ve adrenalini sonuna kadar hissettirecek parkurlardan oluşuyor.

Uçmaya hazır mısınız?

21 adet trambolinden meydana gelen Master Court, engelleri aşarak tamamlamanız gereken zorlu parkur Ninja Zone, trambolinin üzerinden hiç olmadığı kadar yükselerek potaya smaç yapacağınız Fly Dunk, havada salınarak kendinizi sünger havuzuna bırakacağınız Trapez, trambolinin esnekliğinden alacağınız itme gücü ile dikey adımlar atacağınız Air Walk, arkadaşınızı altı sünger dolu havuz olan bir köprüden aşağı düşürmeye çalışacağınız Challenge Bridge ve son olarak da kendinizi yüksekten sünger havuzuna serbest düşüşe bırakacağınız Skyfall; Flyzone ziyaretçilerini bekleyen heyecanlar arasında olacak…

Tüm aile eğlenceye doyacaksınız

4-13 yaş arasındakilerin ebeveynleri ile gelip, 13 yaşından büyüklerin ise kendi başlarına gelebileceği Flyzone’da, ayrıca zaman geçirebileceğiniz ve lezzetli yiyecek ve içeceklerin servis edildiği bir de kafe bulunuyor.

Cuma ve cumartesi geceleri DJ eşliğinde düzenlenen Night Flight, cumartesi ve pazar sabahları 4-7 yaş arası çocuklara özel Kids Flight, doğum günü ve diğer kutlamalara özel Party Flight ve kurumlar için düzenlenen event’lerle Flyzone, Türkiye’nin yeni trend mekanlarından biri olmaya şimdiden aday görünüyor…

Eğer yer çekimine meydan okuyan, adrenalini seven, kalıplara sığmayan ve heyecansız yaşayamayan biriyseniz; siz de Flyzone’u çok seveceksiniz.

İyi uçuşlar!

Ayrıntılı bilgi için:

Flyzone; 0212 936 0 359

Adres: Mall Of İstanbul Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:7 F/374 Başakşehir/İstanbul