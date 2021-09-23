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Ekonomi

Durumu böyle eleştirdiler: Türkiye'de var bizde yok

Yunanistan'da otomobil fabrikasının olmamasını eleştiren Yunan basını, Türkiye'nin 17 fabrikayla ticari araçlarda lider olduğunu yazdı.

star.com.tr23 Eylül 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:23
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Yunanistan'da Avrupa'daki otomobil fabrika sayıları gündeme taşındı. Ülke basınında "Avrupa'da 290 fabrika var, Yunanistan'da yok" başlığı atıldı.

"AVRUPA'DA 290 FABRİKA VAR, YUNANİSTAN'DA YOK"

Fabrika sayılarına ilişkin bilgileri Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine dayandıran Yunan basını "Avrupa'da son yıllarda arabalara olan talep sürekli artıyor ve bu nedenle şirketler giderek daha fazla fabrika açıyor. ACEA'nın verileri bazı ülkelerin daha fazla yatırım çektiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Şu anda Avrupa'da 290 otomobil fabrikası varken Yunanistan'da yok. Rakamlara daha detaylı baktığımızda, 290 fabrikanın 185'i Avrupa Birliği'nin 17 ülkesinde bulunduğunu görüyoruz" denildi.

TÜRKİYE 17 FABRİKAYA SAHİP VE TİCARİ ARAÇLARDA LİDER

Listenin ilk sırasında 41 fabrikayla Almanya'nın olduğuna dikkat çekildi;

"Onu Fransa (30), İtalya (22) ve Polonya (16) izliyor. AB dışında 34 fabrikayla Rusya, onu Birleşik Krallık (30) izlemektedir. AB dışında üçüncü sırada Türkiye, 17 fabrikaya sahip. Komşu aslında tüm kategorilerdeki ticari araçlarda lider"

Haberde ayrıca tüm Avrupa otomobil fabrikalarının bir listesi yer aldı.

star.com.tr

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